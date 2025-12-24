Mejor Hora Para Cargar Gasolina y Ahorrar, Según Expertos

En un contexto donde el precio del combustible impacta directamente en la economía diaria, cada detalle cuenta. Una de las dudas más frecuentes entre automovilistas es cuál es la mejor hora del día para cargar gasolina y lograr que rinda más.
De acuerdo con expertos en energía y consumo, el horario sí puede influir en el aprovechamiento real del combustible, principalmente por un factor clave: la temperatura. La gasolina es un líquido que se expande con el calor. Esto significa que durante las horas más calurosas del día, el combustible aumenta ligeramente su volumen, pero reduce su densidad.
En términos prácticos, aunque el surtidor marque la misma cantidad de litros, la gasolina puede contener menos energía real. Por esta razón, los especialistas recomiendan cargar gasolina temprano por la mañana o durante la noche, cuando el ambiente es más fresco.
Las primeras horas del día, especialmente antes de las 10:00 de la mañana, suelen ser ideales para repostar. A esa hora, la gasolina se mantiene a una temperatura más baja, lo que permite que sea más densa y eficiente.
Toma nota para poner la gasolina
Lo mismo ocurre durante la noche, cuando el calor del día ha disminuido y las condiciones son similares. Aunque la diferencia por carga puede parecer mínima, a largo plazo puede representar un ahorro acumulado para quienes llenan el tanque con frecuencia.
Otro aspecto importante que destacan los expertos es evitar cargar gasolina justo después de que la estación ha sido abastecida por un camión cisterna. Durante este proceso, los sedimentos que se depositan en el fondo de los tanques pueden agitarse, lo que podría afectar la calidad del combustible que llega al vehículo.
Asimismo, esperar algunas horas es una práctica recomendada para reducir ese riesgo en su totalidad. Además del horario, el rendimiento del combustible también depende de buenos hábitos de conducción y mantenimiento.
Mantener la presión adecuada en las llantas, evitar aceleraciones bruscas, no sobrecargar el vehículo y realizar servicios periódicos al motor influyen de manera más significativa en el consumo de gasolina que el horario por sí solo.