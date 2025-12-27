Kéfir: ¿Bebida viral realmente tan beneficiosa como dicen?

El kéfir, una bebida fermentada que se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok e Instagram, ha captado la atención de consumidores interesados en mejorar su salud. Aunque nutricionistas reconocen sus beneficios, advierten que no se trata de un remedio milagroso ni de una solución aislada para problemas de salud.
Originario de las montañas del Cáucaso, el kéfir se elabora tradicionalmente añadiendo gránulos de microorganismos a la leche, lo que genera un líquido ácido y ligeramente espumoso lleno de bacterias y levaduras beneficiosas. Esta fermentación produce probióticos, microorganismos vivos que han demostrado efectos positivos sobre el equilibrio del microbiota intestinal.
Los especialistas coinciden en que el consumo regular de kéfir puede aportar beneficios reales cuando se integra en una alimentación equilibrada. Entre los efectos más respaldados se encuentran:
• Mejora de la digestión y la microbiota intestinal: los probióticos del kéfir ayudan a equilibrar las bacterias en el tracto digestivo, lo que puede aliviar problemas como estreñimiento o malestar estomacal.
• Fortalecimiento del sistema inmunológico: al influir positivamente sobre la flora intestinal, el kéfir puede contribuir a una mejor respuesta inmunitaria.
• Tolerancia a la lactosa: la fermentación reduce el contenido de lactosa, haciendo más digerible la bebida para personas con sensibilidad leve a este azúcar.
• Aporte nutricional: esta bebida fermentada es fuente de proteínas, calcio y vitaminas del complejo B, nutrientes esenciales para huesos y metabolismo.
Además, investigaciones preliminares sugieren posibles beneficios en el control del colesterol y la glucosa en sangre, así como efectos antiinflamatorios y antioxidantes, aunque la evidencia en humanos aún es limitada y requiere más estudios. Para la mayoría de personas, el kéfir resulta seguro y bien tolerado. Sin embargo, los expertos señalan que algunas personas pueden experimentar hinchazón, gases o malestar gastrointestinal al introducir probióticos de forma repentina.
Asimismo, quienes tienen alergias a la leche, sistemas inmunitarios comprometidos o condiciones médicas específicas deberían consultar a un profesional de la salud antes de consumirlo regularmente.