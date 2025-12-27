 Eventos astronómicos 2026: Más de 4 eclipses
¿Habrá más de 4 eclipses en todo el año? Estos son todos los eventos astronómicos que del 2026

El 2026 traerá un espectáculo imperdible en el cielo, con eclipses solares y lunares en fechas clave.

El año 2026 será uno de los más atractivos para la observación del cielo, con un calendario astronómico marcado por eclipses solares y lunares, lluvias de estrellas y alineaciones. Tanto aficionados como expertos encontrarán múltiples motivos para mirar al firmamento y planificar noches de observación con los eventos astronómicos.

El año inicia con uno de los fenómenos más intensos de meteoros: la lluvia de estrellas Cuadrántidas, cuyo máximo ocurrirá entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de enero, ofreciendo una alta tasa de meteoros por hora.  En ese mismo mes, el 10 de enero, se producirá la oposición de Júpiter, momento ideal para observar al planeta más grande del sistema solar con gran brillo y nitidez.

Uno de los primeros eventos destacados del calendario ocurre el 17 de febrero de 2026, fecha en la que tendrá lugar un eclipse solar anular, conocido como el "anillo de fuego".  Durante este fenómeno, la Luna no cubrirá por completo al Sol, dejando visible un brillante círculo alrededor.

Aunque la visibilidad total será limitada a ciertas regiones, en otras zonas podrá apreciarse de forma parcial. Posteriormente, el 3 de marzo de 2026, el cielo ofrecerá un eclipse lunar total, uno de los eventos más esperados por su impacto visual.

Más eventos astronómicos

Durante este fenómeno, la Luna se teñirá de tonos rojizos, dando lugar a la popular "Luna de sangre", visible desde amplias regiones del planeta. A lo largo del año también se registrarán lluvias de estrellas muy populares entre los observadores.

Las Líridas alcanzarán su punto máximo en abril, las Eta Acuáridas en mayo, las Perseidas en agosto y las Leónidas en noviembre, siendo ideales para observar a simple vista desde lugares con cielos despejados y poca contaminación lumínica.

Uno de los eventos astronómicos más importantes del año será el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, considerado uno de los más impactantes de la década.  En esta fecha, el Sol será cubierto completamente por la Luna en una franja específica del hemisferio norte, generando gran expectativa entre astrónomos y viajeros.

Además, el 28 de agosto se producirá un eclipse lunar parcial, visible en distintas regiones del mundo.

