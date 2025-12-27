Protege tu piel en viajes de fin de año: Tips esenciales

Los viajes durante la época de fin de año es un sinónimo de descanso, sol p actividades al aire libre. Sin embargo, los cambios de clima, la exposición prolongada al sol y las largas jornadas fuera de casa pueden afectar seriamente la salud de la piel.
Por eso, proteger la piel durante los viajes de fin de año se vuelve una prioridad para evitar quemaduras, manchas, resequedad y envejecimiento prematuro. Especialistas en dermatología coinciden en que uno de los errores más comunes al viajar es descuidar la rutina de cuidado diario.
El uso constante de protector solar, incluso en días nublados, es clave, ya que los rayos UV atraviesan las nubes y siguen impactando la piel. Además, durante los viajes se incrementa la exposición a factores como el agua salada, el cloro de las piscinas y el viento, que debilitan la barrera natural de la piel.
Otro punto importante es la hidratación. Beber suficiente agua y utilizar cremas humectantes ayuda a mantener la elasticidad y luminosidad de la piel, especialmente en trayectos largos o vuelos, donde el ambiente seco favorece la deshidratación. Asimismo, se recomienda limpiar el rostro diariamente para eliminar restos de sudor, sal y protector solar acumulados durante el día.
Viajes tranquilos
Con la llegada de la temporada de fin de año y el incremento de viajes a destinos de playa, Exotik Nat recuerda a las familias la importancia de mantener una rutina constante de protección solar durante las actividades al aire libre. Su protector solar se posiciona como un aliado indispensable para estas fechas, ya que protege la piel contra los rayos UV, UVB y la luz azul, previniendo daños producidos por la exposición prolongada al sol.
Su fórmula es libre de aceite mineral, fragancias, parabenos y colorantes, lo que lo hace ideal para todo tipo de pieles.
Para quienes planean visitar el puerto o zonas tropicales, también se recomienda complementar la rutina de cuidado con repelentes naturales. Los repelentes ayudan a proteger la piel de forma segura frente a insectos y mosquitos, especialmente en climas cálidos y húmedos.