 Protege tu piel en viajes de fin de año: Tips esenciales
Tendencias

¿Como proteger tu piel durante los viajes de fin de año?

Viajar en fin de año implica sol, cambios de clima y largas jornadas al aire libre, factores que pueden afectar la salud de la piel.

Compartir:
Google, Google
Google / FOTO: Google

Los viajes durante la época de fin de año es un sinónimo de descanso, sol p actividades al aire libre.  Sin embargo, los cambios de clima, la exposición prolongada al sol y las largas jornadas fuera de casa pueden afectar seriamente la salud de la piel.

Por eso, proteger la piel durante los viajes de fin de año se vuelve una prioridad para evitar quemaduras, manchas, resequedad y envejecimiento prematuro. Especialistas en dermatología coinciden en que uno de los errores más comunes al viajar es descuidar la rutina de cuidado diario.

El uso constante de protector solar, incluso en días nublados, es clave, ya que los rayos UV atraviesan las nubes y siguen impactando la piel.  Además, durante los viajes se incrementa la exposición a factores como el agua salada, el cloro de las piscinas y el viento, que debilitan la barrera natural de la piel.

Otro punto importante es la hidratación. Beber suficiente agua y utilizar cremas humectantes ayuda a mantener la elasticidad y luminosidad de la piel, especialmente en trayectos largos o vuelos, donde el ambiente seco favorece la deshidratación.  Asimismo, se recomienda limpiar el rostro diariamente para eliminar restos de sudor, sal y protector solar acumulados durante el día.

Viajes tranquilos

Con la llegada de la temporada de fin de año y el incremento de viajes a destinos de playa, Exotik Nat recuerda a las familias la importancia de mantener una rutina constante de protección solar durante las actividades al aire libre.  Su protector solar se posiciona como un aliado indispensable para estas fechas, ya que protege la piel contra los rayos UV, UVB y la luz azul, previniendo daños producidos por la exposición prolongada al sol.

Su fórmula es libre de aceite mineral, fragancias, parabenos y colorantes, lo que lo hace ideal para todo tipo de pieles.

Cachi Fresa (ex Chica Fresa) anuncia el cierre de su local en Sanarate

El emprendimiento Chica Fresa anunció el cierre de su local en Sanarate, según confirmó su propietaria, Gabriela Juárez.

Para quienes planean visitar el puerto o zonas tropicales, también se recomienda complementar la rutina de cuidado con repelentes naturales. Los repelentes ayudan a proteger la piel de forma segura frente a insectos y mosquitos, especialmente en climas cálidos y húmedos.

En Portada

Identifican a ocho de los fallecidos en accidente de autobúst
Nacionales

Identifican a ocho de los fallecidos en accidente de autobús

09:43 AM, Dic 27
Tragedia enluta al Valencia tras muerte de uno de sus técnicos t
Deportes

Tragedia enluta al Valencia tras muerte de uno de sus técnicos

09:29 AM, Dic 27
Achuapa con nuevo técnico y Marquense se queda sin estrategat
Deportes

Achuapa con nuevo técnico y Marquense se queda sin estratega

08:49 AM, Dic 27
Incendio consume recicladora de la ruta al Pacíficot
Nacionales

Incendio consume recicladora de la ruta al Pacífico

08:31 AM, Dic 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaPNCDonald TrumpMundial 2026redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos