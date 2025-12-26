Cachi Fresa Anuncia Cierre de Local en Sanarate

El emprendimiento guatemalteco Cachi Fresa, que abrió sus puertas por primera vez en Sanarate y rápidamente se ganó el cariño de los vecinos, anunció que cerrará su local para moverse a otra ubicación más grande y con "parqueo". La noticia fue confirmada por su propietaria, Gabriela Juárez, quien compartió la decisión a través de sus plataformas digitales, generando diversas reacciones entre clientes.
Chica Fresa marcó un antes y un después en Sanarate, al convertirse en uno de los primeros negocios de su tipo en el sector. Desde su apertura, el local destacó por su propuesta fresca, su identidad visual y la cercanía con la comunidad, factores que le permitieron posicionarse rápidamente como un emprendimiento local exitoso y referente entre pequeños negocios del área.
Hace algunos meses, Gabriela Juárez ya había adelantado que el proyecto atravesaba una etapa de evolución. En ese momento, dio a conocer que el nombre del negocio cambiaría de Chica Fresa a Cachi Fresa, como parte de un proceso de renovación de marca y crecimiento.
Este anuncio fue interpretado como un paso natural dentro de la consolidación del emprendimiento, que comenzaba a mirar más allá de su punto de origen. Posteriormente, la emprendedora celebró la apertura de una nueva sede en zona 18, ampliando así su presencia en la capital y llevando su producto a un público más amplio.
Cachi Fresa sigue expandiéndose
Esta expansión confirmó que la marca no solo se mantenía vigente, sino que continuaba ganando terreno dentro del competitivo ecosistema de emprendedores guatemaltecos. Ahora, aunque el cierre del local en Sanarate representa un momento nostálgico para muchos clientes, la noticia llega acompañada de un anuncio alentador.
Gabriela Juárez aseguró que el proyecto tendrá una nueva locación en la ciudad, aunque por el momento no ha revelado la ubicación exacta ni la fecha de apertura.
Este próximo paso refuerza la idea de que el cierre no significa un final, sino una reestructuración estratégica. A lo largo de su trayectoria, Chica Fresa, y ahora Cachi Fresa, ha logrado posicionarse como una marca cercana, innovadora y con identidad propia, ganándose un lugar dentro del panorama de emprendimientos guatemaltecos.