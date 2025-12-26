 Remedio Casero para Quemaduras por Pirotecnia
Tendencias

¿Quemadura por pirotecnia? Remedio casero para recuperarte

Durante las celebraciones con fuegos artificiales, las quemaduras por pirotecnia se vuelven más comunes.

Google, Google
FOTO: Google

Durante las celebraciones de fin de año y fiestas populares, el uso de pirotecnia se vuelve una práctica común en muchos hogares.  Sin embargo, esta tradición también trae consigo un aumento en los casos de quemaduras por fuegos artificiales, una de las lesiones más frecuentes durante estas fechas.

Ante este panorama, en redes sociales y conversaciones familiares ha vuelto a tomar fuerza un remedio casero a base de tomate y mostaza, al que se le atribuye la capacidad de aliviar el dolor provocado por quemaduras leves. De acuerdo con la creencia popular, el tomate ayuda a refrescar la piel gracias a su alto contenido de agua, lo que podría disminuir la sensación de ardor cuando se aplica.

En tanto, la mostaza ha sido señalada como un ingrediente que "neutraliza" el calor de la quemadura y evita que la lesión empeore, especialmente cuando se trata de quemaduras superficiales ocasionadas por chispas o luces de bengala. No obstante, especialistas en salud advierten que este tipo de remedios caseros no cuentan con respaldo científico y su uso puede representar un riesgo.

La aplicación de alimentos o condimentos sobre la piel dañada podría favorecer infecciones, retrasar la cicatrización o provocar reacciones adversas, sobre todo si la quemadura presenta ampollas, enrojecimiento intenso o dolor persistente. Ante una quemadura por pirotecnia, los primeros auxilios recomendados consisten en colocar la zona afectada bajo agua corriente a temperatura ambiente durante al menos 10 a 20 minutos.

Consejos para tus quemaduras

Posteriormente, es importante cubrir la lesión con una gasa limpia, evitando reventar ampollas o aplicar sustancias no indicadas. Las quemaduras leves pueden sanar con cuidados básicos, pero cuando la lesión es profunda, extensa o afecta zonas sensibles como rostro, manos o articulaciones, lo más prudente es buscar atención médica inmediata.

Ignorar estos signos o confiar únicamente en remedios caseros puede agravar el daño y generar complicaciones a largo plazo.

En conclusión, aunque el remedio de tomate y mostaza sigue siendo popular en muchos hogares, su efectividad no está comprobada y no sustituye una atención adecuada.

