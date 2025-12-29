 Influencer sufre otra pérdida navideña: su segunda bebé
Influencer pierde a su segunda bebé en Navidad, a dos años después de la muerte de su primera hija

La influencer Melissa Mae Carlton enfrenta una nueva tragedia familiar tras confirmar la muerte de su segunda hija.

Melissa Mae Carlton , Melissa Mae Carlton
Melissa Mae Carlton / FOTO: Melissa Mae Carlton

La influencer y creadora de contenido Melissa Mae Carlton atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La famoso perdió a su hija menor, Molly, la mañana del 25 de diciembre, un día que normalmente se asocia con alegría y celebración familiar.

La noticia fue confirmada por la propia Melissa en sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías familiares. Lo que debía ser una Navidad de unión se convirtió en una devastadora jornada de tristeza para Melissa y su esposo, Tom Carlton, quienes han recibido condolencias de miles de seguidores alrededor del mundo.

La muerte de Molly ocurre dos años después del fallecimiento de su hija mayor, Abigail, quien perdió la vida en abril de 2024 tras una grave infección por sepsis, cuando tenía apenas 9 años. En su comunicado, Melissa expresó su profundo dolor y la incredulidad que embarga a toda la familia ante esta nueva pérdida.

A través de sus palabras, la influencer compartió que el único consuelo que ha encontrado en medio de tanto sufrimiento es pensar que Molly y Abigail ahora están juntas.  "En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reunieron. Esto es lo único que me brinda un pequeño sentido de alivio", escribió en su mensaje.

Triste noticia para la influencer

La publicación rápidamente generó una avalancha de reacciones, con miles de mensajes de apoyo, oraciones y palabras de aliento por parte de seguidores. Hasta ahora, los padres no han revelado detalles médicos oficiales sobre la causa de la muerte de la pequeña Molly.

Sin embargo, se dio a conocer que la familia atravesó horas de angustia médica antes de que se confirmara su fallecimiento.

Estos son los números de la suerte para ganar el gran premio de Lotería Santa Lucía según a IA

El sorteo extraordinario de Lotería Santa Lucía se acerca y, con Q7 millones en juego, la inteligencia artificial revela cuáles serían los números de la suerte.

Melissa y su esposo han pedido respeto y privacidad mientras procesan el duelo y realizan los arreglos correspondientes. La tragedia de Melissa Mae Carlton ha generado una profunda reflexión en redes sociales sobre el dolor que enfrentan las familias que pierden a un hijo.

