 5 Actividades que Alejan la Buena Fortuna en Año Nuevo
Las cinco actividades que no debes hacer en Año Nuevo porque alejan la buena fortuna

El Feng Shui recomienda evitar ciertas acciones durante Año Nuevo, pues pueden bloquear la energía positiva y alejar la buena fortuna.

El Año Nuevo es una de las fechas más esperadas para renovar la energía, atraer bienestar y proyectar deseos de éxito para los próximos meses.  Sin embargo, dentro de las prácticas del Feng Shui, existen ciertas actividades que conviene evitar para no alejar la buena fortuna.

Esta filosofía milenaria sostiene que los primeros momentos del año determinan el flujo energético del resto del ciclo, por lo que es importante cuidar cada detalle. Una de las principales recomendaciones es evitar cualquier tipo de limpieza durante el 1 de enero.

Barrer, sacudir o lavar puede simbolizar la expulsión de la buena suerte que llega con el nuevo año.  Por eso, el Feng Shui sugiere realizar las labores domésticas antes de la medianoche del 31 de diciembre, de manera que la casa esté en orden sin correr el riesgo de "barrer" la prosperidad.

Otra acción que debe evitarse es realizar actividades laborales o académicas durante el primer día del año. Empezar el ciclo con tareas pendientes o con presiones puede marcar un tono de estrés para los meses siguientes.

En cambio, se recomienda dedicar el día a descansar, compartir con seres queridos y rodearse de un ambiente de calma. También se aconseja evitar discusiones, peleas o cualquier expresión de emociones negativas.

El Feng Shui considera que el Año Nuevo debe iniciarse con paz, armonía y vibraciones elevadas, pues estas emociones influyen directamente en la energía que se atraerá durante el resto del año.  Asimismo, el recomendable mantener un ambiente sereno es clave para favorecer el equilibrio emocional.

En el ámbito económico, se desaconseja prestar dinero o pagar deudas el 1 de enero. Esta acción puede interpretarse como una salida de abundancia y podría dificultar la estabilidad financiera en los meses siguientes.

Lo ideal es dejar estas gestiones para otra fecha, protegiendo así la energía de prosperidad. Finalmente, se destaca la importancia de evitar romper objetos en casa, ya que los accidentes simbólicos representan caos, pérdidas o desequilibrio.

