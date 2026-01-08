 Astrología: Signos que traicionan a un amigo
No deberías confiar en ellos: qué signos son capaces de traicionar a un amigo según la astrología

La astrología revela qué signos del zodiaco podrían mostrar un lado menos leal en la amistad.

La astrología asegura que los signos zodiacales no solo influyen en la personalidad, sino también en la manera en la que se construyen y se mantienen las relaciones.  Desde amistades profundas hasta vínculos fugaces, cada signo tiene fortalezas y debilidades que pueden marcar la diferencia en términos de lealtad.

Aunque no existe evidencia científica que lo respalde, millones de personas consultan el horóscopo como una guía emocional para entender comportamientos humanos. En esta ocasión, la atención recae en tres signos del zodiaco que, según interpretaciones astrológicas, podrían ser más propensos a traicionar a un amigo.

No se trata de maldad pura o de intenciones ocultas, sino de características que, llevadas al extremo, pueden interferir con la estabilidad de una amistad. Tauro encabeza la lista debido a su fuerte conexión con los deseos, la atracción y la pasión.

Se trata de un signo que siente de manera profunda y actúa con intensidad, lo que puede llevarlo a priorizar aquello que quiere en el momento, incluso si implica cruzar límites sociales o emocionales. Su determinación es una virtud, pero también puede convertirse en una fuerza arrolladora frente a amistades que esperan lealtad incondicional.

Más de los signos traicioneros

Para Aries, pensar demasiado puede ser una pérdida de tiempo. Su personalidad audaz, valiente y energética lo lleva a tomar decisiones rápidas sin medir las consecuencias.  Esa misma impulsividad que lo convierte en un líder natural puede provocar conflictos cuando una amistad requiere tiempo, paciencia o prudencia.

No suelen traicionar con intención, pero pueden hacerlo por descuido emocional o por enfocarse en sus propias metas. Géminis destaca por su habilidad para conectar con diferentes grupos sociales y adaptarse a diversos contextos.

La curiosidad lo impulsa a experimentar, conocer e innovar, lo cual puede chocar con amigos que buscan estabilidad afectiva. Su naturaleza dual hace que pueda abandonar una relación sin drama, simplemente porque encontró algo más estimulante, dejando la sensación de traición en el camino.

