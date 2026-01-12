Cómo Calentar Tortillas en Microondas sin que se Duren

Calentar tortillas en microondas sin que se resequen o endurezcan puede parecer un reto, pero existe un método eficaz que garantiza tortillas suaves y flexibles. Expertos en gastronomía explican que la clave está en controlar la humedad durante el calentamiento.
Además, se deben utilizar técnicas simples que evitan que las tortillas pierdan su textura al pasar por este electrodoméstico tan común en hogares. Aunque el microondas es rápido y práctico, su funcionamiento, mediante ondas electromagnéticas que agitan las moléculas de agua, puede hacer que las tortillas pierdan humedad rápidamente si se calientan sin protección.
Esta deshidratación es la razón principal por la que tienden a secarse, volverse duras o incluso quebradizas, afectando tanto su sabor como su utilidad para preparar tacos, quesadillas o acompañamientos. El método más sencillo y efectivo para calentar tortillas sin que se pongan duras es utilizar un paño húmedo o un recipiente con tapa que genere vapor durante el calentamiento. Para lograrlo:
1. Envuelve las tortillas: Ya sean de maíz o de harina, en una servilleta de tela limpia, una toalla de cocina o incluso papel absorbente ligeramente humedecido.
2. Colócalas en un plato apto para microondas y caliéntalas en intervalos de 30 a 40 segundos si son pocas (3 a 5 tortillas); si son más, ajusta hasta un minuto, siempre controlando que no se sobrecalienten.
3. Vapor: tu aliado. El paño húmedo o el recipiente tapado atrapan el vapor que se genera, manteniendo las tortillas tiernas y evitando que pierdan agua.
Más tips para calentar tus tortillas
Si no cuentas con un paño, un recipiente con tapa apto para microondas funciona igual de bien. El vapor atrapado actúa como un escudo contra la resequedad, replicando el efecto del paño húmedo y garantizando resultados óptimos.
Para que tus tortillas no se vuelvan duras en el microondas, evita colocarlas directamente sin protección. Este error casi siempre resulta en tortillas secas y quebradizas.
Además, calentar por largos periodos en una sola pasada acelera la pérdida de humedad y puede quemar los bordes.