 ¿Cuántos vasos de agua son demasiados? Hidrátate correctamente
Tendencias

¿Con cuántos vasos de agua me puedo sobre hidratar?

Beber agua es vital, pero consumirla en exceso puede provocar sobrehidratación y alterar el equilibrio del organismo.

Compartir:
Agua, Agua
Agua / FOTO: Agua

La pregunta tiene una respuesta más compleja de lo que parece, porque no existe una cantidad única o universal para todas las personas. La sobrehidratación ocurre cuando se bebe más agua de la que el cuerpo puede procesar, lo que diluye los niveles de sodio en la sangre y provoca hiponatremia.

Aunque es menos común que la deshidratación, puede presentar riesgos si no se atiende con tiempo. Para entender el límite, los especialistas explican que el organismo de un adulto saludable puede eliminar entre 0.7 y 1 litro de agua por hora, principalmente a través de los riñones.

Cuando se bebe más líquido del que los riñones pueden expulsar, el exceso empieza a acumularse.  Por ello, tomar más de un litro de agua en un periodo muy corto puede incrementar la posibilidad de sobrehidratación, especialmente si se combina con actividad física intensa, sudoración excesiva o falta de minerales.

Traducido a vasos, considerando que un vaso promedio contiene alrededor de 250 mililitros, beber entre 4 y 5 vasos de agua en una hora puede ser excesivo para la mayoría de personas. Sin embargo, este número varía según peso, edad, clima, estado de salud y actividad física.

Bebe el agua suficiente

No es lo mismo una persona sedentaria en un ambiente fresco que un deportista de alto rendimiento que consume electrolitos. La sobrehidratación puede manifestarse con síntomas como dolor de cabeza, náuseas, confusión, hinchazón e incluso fatiga, ya que el desequilibrio de sodio afecta la comunicación celular y el funcionamiento del sistema nervioso.

Por ello, los médicos recomiendan hidratarse de manera constante pero equilibrada, priorizando la sensación de sed y distribuyendo la ingesta de agua a lo largo del día. Un punto clave es que no solo importa la cantidad de agua, sino la ausencia de minerales en el mismo.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si te bañas con agua caliente todos los días?

Bañarse con agua caliente es un hábito común, pero hacerlo todos los días podría traer efectos.

Durante el ejercicio, por ejemplo, se pierden electrolitos esenciales que el agua sola no repone.  En estos casos, bebidas con sodio o electrolitos pueden evitar el desbalance que favorece la hiponatremia.

En Portada

Fieles católicos conmemoran el Día del Cristo Negrot
Nacionales

Fieles católicos conmemoran el Día del Cristo Negro

02:28 PM, Ene 15
Guatemala realiza último entrenamiento antes de viajar a Estados Unidost
Deportes

Guatemala realiza último entrenamiento antes de viajar a Estados Unidos

02:01 PM, Ene 15
Guatemala aclara que suspensión de visas de EE.UU. no afecta a turistast
Nacionales

Guatemala aclara que suspensión de visas de EE.UU. no afecta a turistas

01:34 PM, Ene 15
Ex vicepresidente de 48 Cantones: Aquí estoy; a enfrentar lo que tengamos que enfrentart
Nacionales

Ex vicepresidente de 48 Cantones: "Aquí estoy; a enfrentar lo que tengamos que enfrentar"

11:35 AM, Ene 15

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoVenezuelaLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos