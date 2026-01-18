Beneficios de las piscinas de sal en Guatemala: menos cloro

La natación se ha consolidado como una de las actividades deportivas más completas para todas las edades. Mejora la condición cardiovascular, fortalece la musculatura, favorece la movilidad articular, ayuda a controlar el estrés y contribuye al bienestar emocional.
Pero en los últimos años una variante ha ganado popularidad: nadar en piscinas con cloración a base de sal. Esta tecnología se ha extendido tanto en gimnasios como en centros especializados gracias a sus beneficios para la piel, el sistema respiratorio y la experiencia de entrenamiento.
A diferencia del cloro tradicional, la sal produce una desinfección más suave mediante electrólisis, lo que evita olores agresivos y disminuye la irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Esto convierte a las piscinas salinas en una excelente opción para personas con piel sensible, alergias o niños pequeños que están iniciando en el mundo acuático.
Además, el agua salina contribuye a un mejor equilibrio de minerales y reduce el uso de químicos, lo que beneficia también al medio ambiente. En medio de esta tendencia, Aquatic Center inauguró su nueva sede en San Miguel Petapa.
Más de las piscinas de sal
Con esta nueva sede reforza dos décadas de compromiso con la enseñanza de la natación en Guatemala y consolidando un proyecto que nació de la visión de sus fundadores, los nadadores olímpicos Alvaro Fortuny y Melanie Slowing. La apertura se da en el marco de su 20 aniversario, destacando una trayectoria basada en especialización, innovación y pasión.
La nueva sede, ubicada en Calle Real 14-55, zona 10 de San Miguel Petapa ya está en funcionamiento con inscripciones abiertas para 2026. Sus instalaciones cuentan con piscinas techadas equipadas con cloración a base de sal natural y luz ultravioleta, un sistema que prioriza salud, confort y seguridad.
Incluye una piscina semiolímpica de 9 carriles, una piscina grande temperada a 29-30°C y una piscina especial para bebés y niños a 32-33°C. Ofrece programas para bebés, niños, adultos, Aquafitness, nado libre y nado libre programado, con atención de lunes a domingo.