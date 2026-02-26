Mercurio Retrógrado Febrero 2026: Signos Afectados

El primer Mercurio retrógrado de 2026 ya está aquí y, como cada año, promete mover emociones, generar malentendidos y obligar a muchas personas a replantear decisiones. Este fenómeno astrológico inicia el 26 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo, desarrollándose bajo la energía del signo de Piscis, uno de los más sensibles del zodiaco.
Aunque suele asociarse con caos tecnológico o problemas de comunicación, los astrólogos explican que este tránsito tiene un significado más profundo: invita a frenar el ritmo, reflexionar y revisar situaciones pendientes antes de avanzar. Mercurio retrógrado ocurre cuando, desde la perspectiva terrestre, el planeta parece moverse hacia atrás en su órbita.
En realidad, se trata de una ilusión óptica causada por la diferencia de velocidad entre la Tierra y Mercurio, pero en astrología simboliza revisiones internas, retrasos y confusión mental. Durante este periodo, pueden surgir errores en conversaciones, mensajes mal interpretados, cambios inesperados de planes y reaparición de personas o situaciones del pasado.
Al retrogradar en Piscis, el impacto se siente especialmente en los signos vinculados con la comunicación, la emoción y la intuición.
- Piscis
Será el protagonista del tránsito. Puede experimentar sensibilidad extrema, dudas personales y dificultad para tomar decisiones claras.
- Géminis
Al estar regido por Mercurio, este signo podría enfrentar confusión laboral, retrasos en proyectos y problemas de comunicación directa.
- Sagitario
Las emociones familiares y recuerdos del pasado podrían reaparecer, obligándolo a cerrar ciclos pendientes.
- Aries
La impulsividad será el mayor reto. Expertos señalan que este signo podría tomar decisiones apresuradas si no baja el ritmo durante estas semanas
Especialistas en astrología sugieren evitar decisiones definitivas, firmas importantes o confrontaciones innecesarias. En cambio, es un momento ideal para:
• Revisar proyectos antiguos
• Retomar conversaciones pendientes
• Reflexionar antes de actuar
• Escuchar más la intuición
Este Mercurio retrógrado no busca generar caos, sino impulsar una pausa necesaria. Según astrólogos, la energía pisciana hará que muchas respuestas lleguen a través de emociones, sueños o corazonadas más que mediante la lógica tradicional.