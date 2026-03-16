Hidratación y Cuidado del Agua: Verano Responsable

Sin lugar a duda Guatemala está por vivir una de las temporadas más esperadas del año: el verano. Durante estos meses, miles de familias aprovechan para viajar, explorar nuevos destinos y disfrutar de los paisajes que ofrece el país.
En este contexto, se promueve un mensaje clave para la temporada: disfrutar de las vacaciones con responsabilidad, cuidando uno de los recursos más valiosos para la vida y el desarrollo del país, el agua. El agua representa un elemento fundamental tanto para el bienestar de las personas como para diversas actividades productivas, especialmente en la industria de bebidas.
Por ello, en los últimos años se han impulsado prácticas orientadas a optimizar su uso, mejorar la eficiencia en los procesos industriales y fortalecer una cultura de respeto por el recurso hídrico. La innovación tecnológica ha permitido avanzar hacia procesos más eficientes, donde el agua utilizada en la producción es gestionada de manera responsable.
Estas acciones buscan garantizar altos estándares de calidad en los productos, al mismo tiempo que se promueve una relación más sostenible con el medio ambiente. Durante el verano, el llamado también se enfoca en redescubrir la riqueza turística de Guatemala.
Más de el verano en Guatemala
El país ofrece una enorme diversidad de destinos que combinan naturaleza, cultura, gastronomía e historia. El impulso al turismo interno también representa una oportunidad importante para fortalecer la economía local, ya que beneficia a emprendedores, pequeños comercios y comunidades que dependen de la actividad turística.
Durante esta temporada, también se recuerda la importancia de mantenerse hidratado, especialmente ante las altas temperaturas que caracterizan al verano. En todo el país se mantienen disponibles diversas bebidas en tiendas y puntos de venta, acompañando a las familias guatemaltecas durante sus actividades de descanso y recreación.
"El verano es una oportunidad para recordar la importancia de disfrutar de la diversidad de paisajes que ofrece Guatemala con responsabilidad, cuidar el agua y seguir fortaleciendo la economía local a través del turismo interno", destacó Jack del Águila, representante de la empresa en Guatemala.