 No te pierdas el Festival del Taco
Tendencias

¡Prepárate para comer tacos a lo loco! Llega el Festival del taco

El Festival del Taco 2026 regresa a Ciudad Cayalá con una propuesta gastronómica irresistible.

Compartir:
Festival del taco, Festival del taco
Festival del taco / FOTO: Festival del taco

El esperado Festival del Taco 2026 en Ciudad Cayalá se perfila como uno de los eventos gastronómicos más atractivos del año en Guatemala.  Esta nueva edición reunirá a decenas de asistentes durante dos días llenos de sabor, entretenimiento y actividades pensadas para toda la familia.

La actividad se llevará a cabo el 11 y 12 de abril de 2026, consolidándose como una de las propuestas culinarias más esperadas dentro del calendario de eventos familiares del país. En esta tercera edición, el festival busca superar el éxito de años anteriores, ofreciendo una experiencia más completa y dinámica.

Uno de los principales atractivos del evento será la amplia variedad de tacos disponibles que habrá.  Desde recetas tradicionales hasta propuestas innovadoras, los asistentes podrán disfrutar de distintos estilos que reflejan la riqueza de la gastronomía mexicana adaptada al gusto guatemalteco.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con música en vivo, actividades recreativas y sorpresas especiales, creando un ambiente ideal para compartir en familia o con amigos.  Este enfoque integral convierte al evento en una experiencia más allá de la comida, combinando cultura, entretenimiento y convivencia.

Más del Taco Fest

El escenario de este evento será Ciudad Cayalá, uno de los espacios más visitados de la Ciudad de Guatemala, reconocido por su oferta comercial, gastronómica y de entretenimiento.  Su infraestructura moderna y ambiente seguro lo convierten en el lugar perfecto para eventos de gran convocatoria.

El Festival del Taco no solo celebra la popularidad de este icónico platillo, sino que también impulsa a emprendedores y restaurantes locales, quienes encuentran en este tipo de actividades una plataforma para dar a conocer sus propuestas culinarias.  Este tipo de iniciativas fortalece la escena gastronómica del país y fomenta el turismo interno.

Cuidado de músculos y articulaciones: claves para prevenir molestias y mejorar el bienestar físico

El cuidado de los músculos y las articulaciones se ha vuelto clave para mantener un estilo de vida activo y prevenir molestias físicas.

Para quienes buscan planes diferentes durante el fin de semana, este festival se presenta como una excelente opción. Ya sea por su oferta gastronómica, su ambiente festivo o la oportunidad de descubrir nuevos sabores, el Festival del Taco 2026 en Guatemala promete convertirse en una experiencia imperdible.

En Portada

Congreso juramenta a magistrados del TSE para el período 2026-2032t
Nacionales

Congreso juramenta a magistrados del TSE para el período 2026-2032

03:51 PM, Mar 17
La OEA alerta de intentos de bloquear la juramentación de una magistrada en Guatemalat
Nacionales

La OEA alerta de intentos de bloquear la juramentación de una magistrada en Guatemala

04:45 PM, Mar 17
Aumentan denuncias por precios de combustibles: Diaco presenta 37 casos mást
Nacionales

Aumentan denuncias por precios de combustibles: Diaco presenta 37 casos más

02:52 PM, Mar 17
Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzot
Deportes

Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzo

04:27 PM, Mar 17
Senegal es despojado del título de la Copa Africanat
Deportes

Senegal es despojado del título de la Copa Africana

04:15 PM, Mar 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaMundial 2026IránEE.UU.Liga NacionalSeguridadDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos