No te pierdas el Festival del Taco

El esperado Festival del Taco 2026 en Ciudad Cayalá se perfila como uno de los eventos gastronómicos más atractivos del año en Guatemala. Esta nueva edición reunirá a decenas de asistentes durante dos días llenos de sabor, entretenimiento y actividades pensadas para toda la familia.
La actividad se llevará a cabo el 11 y 12 de abril de 2026, consolidándose como una de las propuestas culinarias más esperadas dentro del calendario de eventos familiares del país. En esta tercera edición, el festival busca superar el éxito de años anteriores, ofreciendo una experiencia más completa y dinámica.
Uno de los principales atractivos del evento será la amplia variedad de tacos disponibles que habrá. Desde recetas tradicionales hasta propuestas innovadoras, los asistentes podrán disfrutar de distintos estilos que reflejan la riqueza de la gastronomía mexicana adaptada al gusto guatemalteco.
Además de la oferta gastronómica, el festival contará con música en vivo, actividades recreativas y sorpresas especiales, creando un ambiente ideal para compartir en familia o con amigos. Este enfoque integral convierte al evento en una experiencia más allá de la comida, combinando cultura, entretenimiento y convivencia.
Más del Taco Fest
El escenario de este evento será Ciudad Cayalá, uno de los espacios más visitados de la Ciudad de Guatemala, reconocido por su oferta comercial, gastronómica y de entretenimiento. Su infraestructura moderna y ambiente seguro lo convierten en el lugar perfecto para eventos de gran convocatoria.
El Festival del Taco no solo celebra la popularidad de este icónico platillo, sino que también impulsa a emprendedores y restaurantes locales, quienes encuentran en este tipo de actividades una plataforma para dar a conocer sus propuestas culinarias. Este tipo de iniciativas fortalece la escena gastronómica del país y fomenta el turismo interno.
Para quienes buscan planes diferentes durante el fin de semana, este festival se presenta como una excelente opción. Ya sea por su oferta gastronómica, su ambiente festivo o la oportunidad de descubrir nuevos sabores, el Festival del Taco 2026 en Guatemala promete convertirse en una experiencia imperdible.