 Netflix y su compatibilidad: ¿Cómo seguir viendo series?
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Netflix ya no es compatible con algunos celulares y TV: qué hacer para seguir viendo tus series

La incompatibilidad de Netflix con dispositivos antiguos se ha convertido en un problema frecuente para usuarios.

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Netflix, Instagram
Netflix / FOTO: Instagram

La evolución tecnológica ha provocado que muchos dispositivos antiguos ya no sean compatibles con NetflixLo anterior ha generando dudas entre los usuarios sobre qué hacer para seguir disfrutando de sus series y películas favoritas.

La plataforma ha dejado de ofrecer soporte a celulares, televisores inteligentes y reproductores multimedia que no cumplen con los requisitos técnicos actuales. Cuando un dispositivo deja de ser compatible, la aplicación puede dejar de abrir, no permitir descargas o impedir actualizaciones, lo que limita el acceso al catálogo de contenido.

Esto ocurre porque los equipos antiguos no cuentan con la memoria, potencia o estándares de seguridad necesarios para ejecutar las nuevas versiones de la app, que incluyen mejoras en calidad de imagen, estabilidad y protección de datos. Entre los dispositivos afectados se encuentran Smart TV fabricados antes de 2015, modelos antiguos de Apple TV, así como celulares que no pueden actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

Estos equipos ya no cumplen con los requisitos mínimos de compatibilidad, lo que obliga a buscar alternativas para seguir usando el servicio. Una de las principales recomendaciones es verificar si el sistema operativo del dispositivo tiene actualizaciones disponibles, ya que en algunos casos basta con instalar una versión más reciente para recuperar la compatibilidad.

¿Cómo seguir viendo Netfllix?

Si esto no es posible, otra opción es utilizar dispositivos externos de streaming o reproducir el contenido desde una computadora mediante un cable HDMI. También es posible transmitir contenido desde un celular o tablet compatible directamente al televisor mediante funciones de duplicación de pantalla o casting, lo que permite seguir utilizando el equipo antiguo como monitor.

Además, algunos fabricantes ofrecen programas de reciclaje o renovación para facilitar el cambio a dispositivos más modernos.

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La decisión de retirar el soporte responde a la necesidad de mantener estándares tecnológicos que garanticen una experiencia fluida y segura para los usuarios.  Aunque puede representar un inconveniente, también refleja la constante evolución del streaming y la importancia de contar con equipos actualizados para aprovechar todas las funciones disponibles.

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