 Mujer afirma viajar al 2030 tras muerte clínica: su relato
Tendencias

"Despertar fue el verdadero infierno": mujer dice haber viajado al 2030 tras estar clínicamente muerta

Estuvo clínicamente muerta, volvió a la vida... y asegura que vivió cinco años en el futuro. Su testimonio divide opiniones entre la ciencia y lo inexplicable.

Compartir:
Rubi Rolgue , Redes sociales
Rubi Rolgue / FOTO: Redes sociales

El caso de Rubi Rolgue ha generado un intenso debate en redes sociales y medios internacionales. La joven mexicana de 24 años asegura que, tras haber sido declarada clínicamente muerta durante 10 minutos, vivió lo que describe como una experiencia prolongada en una línea temporal futura.

Según su relato, no se trató de un sueño ni de una visión pasajera. Rubi afirma que vivió cinco años completos en un mundo que, según ella, correspondía al futuro entre 2025 y 2030.

El día que todo cambió

La historia comenzó en abril de 2025, cuando Rubi llevaba una vida estable: recién casada, viviendo en una nueva ciudad y a punto de finalizar sus estudios en el área médica.

Sin embargo, en cuestión de horas, su salud colapsó. Comenzó a tener dificultades para respirar y perdió movilidad en las piernas. Al ser trasladada al hospital, los médicos diagnosticaron un tromboembolismo pulmonar bilateral, una condición grave en la que coágulos bloquean las arterias de los pulmones.

Su estado empeoró rápidamente. Sufrió paros cardíacos y, en uno de ellos, su corazón dejó de latir por más de 10 minutos. Fue declarada clínicamente muerta y posteriormente con muerte cerebral, dejando pocas esperanzas a su familia.

El supuesto "viaje al futuro"

Durante ese tiempo, Rubi asegura que su conciencia continuó activa en otra realidad. Según su testimonio, su vida siguió de manera normal durante cinco años.

Describe ese futuro como un mundo más avanzado, pero también más tranquilo. Afirma que la tecnología estaba más integrada en la vida diaria, reduciendo la dependencia de los teléfonos móviles y permitiendo que las personas dedicaran más tiempo a convivir con sus seres queridos.

En esa supuesta línea temporal, asegura que continuó su vida junto a su esposo y familia, envejeciendo naturalmente como lo haría cualquier persona.

No todo en su relato fue positivo. Rubi también asegura haber vivido momentos difíciles en esa realidad, incluyendo un episodio violento que la llevó nuevamente a un hospital dentro de esa "otra vida".

El regreso, según cuenta, fue abrupto y angustiante. Describe haber atravesado un "túnel aterrador" lleno de sus peores miedos antes de volver a su cuerpo. Para ella, despertar no fue alivio, sino sufrimiento.

El duro regreso a la realidad

Tras salir del coma, Rubi enfrentó una realidad completamente distinta. Había pasado aproximadamente un mes inconsciente, había sido sometida a múltiples cirugías y los médicos le advirtieron sobre posibles daños neurológicos permanentes.

Uno de los momentos más impactantes para ella fue ver a su familia. Relata que le resultaba confuso ver a su hermano más joven de lo que recordaba, ya que en su experiencia él había envejecido varios años más.

Con el tiempo, comprendió que había estado en coma, aunque asegura que la sensación de haber vivido esos cinco años sigue siendo completamente real.

¿Qué dice la ciencia?

Las experiencias cercanas a la muerte han sido estudiadas durante décadas. Expertos señalan que, en situaciones críticas, el cerebro puede generar percepciones intensas, sueños vívidos o sensaciones de continuidad temporal.

Algunos científicos explican que la falta de oxígeno en el cerebro, combinada con la actividad neurológica alterada, puede producir experiencias que se sienten tan reales como la vida misma.

Sin embargo, relatos como el de Rubi continúan alimentando el debate entre la ciencia y las creencias espirituales.

Más allá de las dudas, Rubi ha decidido compartir su historia con un propósito. Afirma que su experiencia cambió su forma de ver la vida y la muerte.

Según sus propias palabras, ahora siente una conexión espiritual más profunda y cree que la muerte no es el final, sino una transición.

Su testimonio ha generado tanto escepticismo como admiración, pero sin duda ha logrado lo que pocos relatos consiguen: hacer que miles de personas se cuestionen lo que realmente ocurre después de la muerte.

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalIránNoticias de GuatemalaLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos