Mujer afirma viajar al 2030 tras muerte clínica: su relato

El caso de Rubi Rolgue ha generado un intenso debate en redes sociales y medios internacionales. La joven mexicana de 24 años asegura que, tras haber sido declarada clínicamente muerta durante 10 minutos, vivió lo que describe como una experiencia prolongada en una línea temporal futura.
Según su relato, no se trató de un sueño ni de una visión pasajera. Rubi afirma que vivió cinco años completos en un mundo que, según ella, correspondía al futuro entre 2025 y 2030.
El día que todo cambió
La historia comenzó en abril de 2025, cuando Rubi llevaba una vida estable: recién casada, viviendo en una nueva ciudad y a punto de finalizar sus estudios en el área médica.
Sin embargo, en cuestión de horas, su salud colapsó. Comenzó a tener dificultades para respirar y perdió movilidad en las piernas. Al ser trasladada al hospital, los médicos diagnosticaron un tromboembolismo pulmonar bilateral, una condición grave en la que coágulos bloquean las arterias de los pulmones.
Su estado empeoró rápidamente. Sufrió paros cardíacos y, en uno de ellos, su corazón dejó de latir por más de 10 minutos. Fue declarada clínicamente muerta y posteriormente con muerte cerebral, dejando pocas esperanzas a su familia.
El supuesto "viaje al futuro"
Durante ese tiempo, Rubi asegura que su conciencia continuó activa en otra realidad. Según su testimonio, su vida siguió de manera normal durante cinco años.
Describe ese futuro como un mundo más avanzado, pero también más tranquilo. Afirma que la tecnología estaba más integrada en la vida diaria, reduciendo la dependencia de los teléfonos móviles y permitiendo que las personas dedicaran más tiempo a convivir con sus seres queridos.
En esa supuesta línea temporal, asegura que continuó su vida junto a su esposo y familia, envejeciendo naturalmente como lo haría cualquier persona.
No todo en su relato fue positivo. Rubi también asegura haber vivido momentos difíciles en esa realidad, incluyendo un episodio violento que la llevó nuevamente a un hospital dentro de esa "otra vida".
El regreso, según cuenta, fue abrupto y angustiante. Describe haber atravesado un "túnel aterrador" lleno de sus peores miedos antes de volver a su cuerpo. Para ella, despertar no fue alivio, sino sufrimiento.
El duro regreso a la realidad
Tras salir del coma, Rubi enfrentó una realidad completamente distinta. Había pasado aproximadamente un mes inconsciente, había sido sometida a múltiples cirugías y los médicos le advirtieron sobre posibles daños neurológicos permanentes.
Uno de los momentos más impactantes para ella fue ver a su familia. Relata que le resultaba confuso ver a su hermano más joven de lo que recordaba, ya que en su experiencia él había envejecido varios años más.
Con el tiempo, comprendió que había estado en coma, aunque asegura que la sensación de haber vivido esos cinco años sigue siendo completamente real.
¿Qué dice la ciencia?
Las experiencias cercanas a la muerte han sido estudiadas durante décadas. Expertos señalan que, en situaciones críticas, el cerebro puede generar percepciones intensas, sueños vívidos o sensaciones de continuidad temporal.
Algunos científicos explican que la falta de oxígeno en el cerebro, combinada con la actividad neurológica alterada, puede producir experiencias que se sienten tan reales como la vida misma.
Sin embargo, relatos como el de Rubi continúan alimentando el debate entre la ciencia y las creencias espirituales.
Más allá de las dudas, Rubi ha decidido compartir su historia con un propósito. Afirma que su experiencia cambió su forma de ver la vida y la muerte.
Según sus propias palabras, ahora siente una conexión espiritual más profunda y cree que la muerte no es el final, sino una transición.
Su testimonio ha generado tanto escepticismo como admiración, pero sin duda ha logrado lo que pocos relatos consiguen: hacer que miles de personas se cuestionen lo que realmente ocurre después de la muerte.