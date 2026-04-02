 Granizo en Tajumulco y Acatenango: Amanecer Helado Viral
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Amanecer helado: Tajumulco y Acatenango se cubren de granizo y dejan imágenes virales

Guatemala amaneció con un espectáculo inesperado: el Tajumulco y el Acatenango se cubrieron de granizo, regalando imágenes que parecen sacadas de un paisaje nevado.

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Volcán Tajumulco y Volcán Acatenango, Redes sociales
Volcán Tajumulco y Volcán Acatenango / FOTO: Redes sociales

El majestuoso Volcán Tajumulco volvió a captar la atención de miles de guatemaltecos este jueves 2 de abril, luego de amanecer cubierto por una notable cantidad de granizo que transformó por completo su paisaje.

Desde tempranas horas, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir fotografías y videos donde se observa la cima del volcán teñida de blanco, creando una escena que rápidamente se volvió viral.

Un amanecer cubierto de blanco

Las imágenes muestran extensas áreas cubiertas de granizo, senderos blancos y visitantes caminando sobre una superficie que parece nieve. En algunas tomas, incluso se aprecia cómo el hielo cubre rocas, vegetación y caminos, dando la impresión de estar en un paisaje invernal.

@dei_vid_gt

Así está el volcán #🇬🇹🇬🇹🇬🇹🇬🇹⛰️⛰️Acatenango⛰️ 🌋🌋martes 31 de marzo de 2,026🇬🇹🇬🇹🇬🇹🇬🇹#para tiiiiiiii#🌋🌋🌋🌋

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Este fenómeno se debe a las bajas temperaturas registradas en la zona, combinadas con lluvias recientes que provocaron la caída de granizo en la cima del volcán.

Foto embed
Volcán Tajumulco - Redes sociales

Además, publicaciones en redes destacan que la parte alta del Tajumulco "se vistió de blanco" tras las condiciones climáticas, generando asombro entre excursionistas y turistas.

Las imágenes que se volvieron virales

Usuarios que ascendieron al volcán o que se encontraban en sus alrededores captaron el momento exacto del amanecer, mostrando un contraste impresionante entre el cielo azul y el suelo cubierto de granizo.

@adelsontojil.gt

Volcan Tajumulco⛰️❤️‍🩹🇬🇹 #adelson #Tajumulco #neblina

♬ sonido original - Adelson📸🌽

Algunas fotografías muestran grupos de personas disfrutando del paisaje, mientras que otras capturan la inmensidad del volcán con una capa blanca que resalta aún más su altura y belleza natural.

Este tipo de contenido ha sido ampliamente compartido en plataformas como Facebook e Instagram, donde cientos de internautas han reaccionado con sorpresa, admiración y orgullo por los paisajes de Guatemala.

Otros usuarios compartieron que el Volcán Acatenango presentaba el mismo paisaje con granizo. Incluso en uno de los videos se muestra un "muñeco de nieve". 

@edwin.guia502

Increíble PAISAJE ⛰️❄️🌨️Volcán Acatenango ⛰️ LLUVIA DE GRANIZO 🌨️🌨️🌨️🥶🥶#volcano #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #guatemala #volcanacatenango #volcandefuego

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@esdraslarios413

Granizo en el volcán acatenango🏔️🥶#día martes 31 de marzo #lo mejor de los hikers🌋#vistans imprescindibles #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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¿Dónde está el Volcán Tajumulco?

El Volcán Tajumulco está ubicado en el departamento de San Marcos, en el occidente de Guatemala, cerca de la frontera con México. Es el punto más alto del país y de toda Centroamérica, con una altura que supera los 4,200 metros sobre el nivel del mar.

Forma parte de la Sierra Madre y es considerado un estratovolcán. Su clima varía dependiendo de la altitud, pero en las zonas más altas predominan temperaturas muy bajas, que pueden descender incluso por debajo de los 0 grados centígrados.

Estas condiciones hacen posible que, en determinadas épocas del año, se registren fenómenos como heladas, escarcha e incluso granizo o nieve ligera.

Aunque no es un evento cotidiano, la presencia de granizo en el Tajumulco y Acatenango no es completamente inusual. Durante temporadas frías o ante la llegada de frentes climáticos, las cimas pueden experimentar este tipo de condiciones extremas.

Sin embargo, cada vez que ocurre, el fenómeno vuelve a sorprender por la intensidad con la que transforma el paisaje y por la belleza de las imágenes que deja.

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