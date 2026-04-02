Las Procesiones Más Famosas de Guatemala: Tradición y Fe

La Semana Santa en Guatemala es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del país por sus procesiones. Estas manifestaciones de fe combinan historia, arte y devoción, convirtiéndose en un atractivo turístico que cada año reúne a miles de visitantes nacionales e internacionales.
Las procesiones representan el recorrido simbólico de Jesucristo hacia la crucifixión y forman parte de una tradición que se remonta al siglo XVI, cuando se realizaron los primeros cortejos religiosos en la antigua capital, hoy conocida como Antigua Guatemala. A continuación, te presentamos algunas de las procesiones más famosas de Guatemala.
- Jesús Nazareno de La Merced (Antigua Guatemala)
Es una de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa en Antigua Guatemala. Su origen se remonta al siglo XVII y destaca por la multitud de cucuruchos que cargan las andas mientras recorren calles adornadas con alfombras elaboradas con aserrín teñido, flores y frutas. La solemnidad de esta procesión la convierte en una de las más esperadas por los fieles.
- Jesús Nazareno de la Caída (San Bartolo, Antigua Guatemala)
Esta procesión se realiza el quinto domingo de Cuaresma y es considerada una de las más importantes de la época cuaresmal. Miles de devotos participan en el recorrido que combina marchas fúnebres, incienso y una profunda expresión de fe que caracteriza a la tradición guatemalteca.
Más procesiones importantes de Semana Santa
- Jesús Nazareno de Candelaria (Ciudad de Guatemala)
Esta imagen es una de las más antiguas del país, con registros históricos desde el siglo XVI. La procesión del Jueves Santo es una de las más tradicionales del Centro Histórico y reúne a miles de personas que acompañan el recorrido como muestra de devoción y respeto.
- Jesús Nazareno de los Milagros (Templo de San José)
La procesión del Domingo de Ramos destaca por su largo recorrido y por la participación de personajes que representan soldados romanos, una tradición que forma parte del simbolismo religioso de la Semana Santa. Este cortejo procesional es uno de los más representativos de la capital.
- Santo Entierro del Señor Sepultado (Santo Domingo)
El Viernes Santo se realiza uno de los cortejos más solemnes de la Semana Santa guatemalteca. Los participantes visten de negro como símbolo de luto, acompañando la imagen del Señor Sepultado en un ambiente de respeto y reflexión que resalta el significado de este día.