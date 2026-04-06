Artemis II: Cómo ver en vivo el histórico sobrevuelo lunar

La misión Artemis II está a punto de escribir una de las páginas más importantes de la exploración espacial moderna. Este 6 de abril, la nave Orion realizará su esperado sobrevuelo alrededor de la Luna, una maniobra clave que marcará el regreso de astronautas a las cercanías del satélite natural tras más de medio siglo.
El evento no solo tiene relevancia científica, sino también mediática: por primera vez, una misión de este tipo podrá seguirse en tiempo real a través de Netflix, acercando el espacio a millones de personas en todo el mundo.
Un viaje que rompe récords
Durante esta fase, la cápsula Orión alcanzará una distancia histórica, superando incluso lo logrado por la legendaria Apollo 13. Esto convierte a Artemis II en uno de los vuelos tripulados más lejanos jamás realizados.
Además, los astronautas experimentarán momentos únicos: desde observar la cara oculta de la Luna —una región invisible desde la Tierra— hasta atravesar un eclipse solar desde el espacio profundo, una vista que muy pocos seres humanos han presenciado.
Uno de los momentos más tensos será el paso por detrás de la Luna, donde la comunicación se perderá durante aproximadamente 40 minutos. Este "silencio" es esperado, pero añade una carga emocional tanto para los astronautas como para quienes siguen la misión en la Tierra.
¿A qué hora ver el sobrevuelo?
La transmisión en vivo se realizará bajo el título "NASA+ en vivo en Netflix" y comenzará a las 11:00 de la mañana (hora de Guatemala).
Este tipo de transmisiones marcan un antes y un después en la forma de consumir contenido espacial, integrando plataformas digitales con misiones científicas de alto nivel.
¿Quiénes son los astronautas de Artemis II?
La tripulación de Artemis II está conformada por cuatro astronautas altamente experimentados que representan un paso importante hacia la inclusión y la cooperación internacional:
· Reid Wiseman (Estados Unidos): comandante de la misión y veterano astronauta con experiencia en la Estación Espacial Internacional.
· Victor Glover (Estados Unidos): piloto de la misión, quien ya hizo historia al ser el primer afroamericano en una misión de larga duración en la EEI.
· Christina Koch (Estados Unidos): especialista de misión, reconocida por haber participado en la primera caminata espacial exclusivamente femenina.
· Jeremy Hansen (Canadá): especialista de misión y primer canadiense en viajar alrededor de la Luna.
Aunque el sobrevuelo lunar es un momento espectacular, Artemis II es en realidad una misión de prueba fundamental. Su objetivo principal es validar todos los sistemas necesarios para futuras misiones tripuladas que sí aterrizarán en la superficie lunar.