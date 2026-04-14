Asesinan a cantante en fiesta: agresor habla en video

Un hecho violento ocurrido durante una celebración privada ha conmocionado a la escena musical y a miles de usuarios en redes sociales. El cantante de cumbia Jonathan Romero, conocido como "Guasón", fue asesinado a balazos en medio de una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Resistencia, Argentina.
El caso no solo ha generado indignación por la muerte del artista de 30 años, sino también por la reacción del presunto responsable, quien publicó un video en redes sociales explicando su versión de los hechos.
Una discusión que terminó en tragedia
De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida Chaco, donde se celebraba un cumpleaños. En medio del festejo, una discusión habría escalado hasta convertirse en un enfrentamiento físico.
Testimonios señalan que Jonathan Romero se vio involucrado en un altercado con personas presentes en el lugar, lo que provocó un ambiente de tensión que rápidamente se salió de control.
En cuestión de minutos, la situación derivó en un ataque armado que dejó gravemente herido al cantante.
Murió en el hospital
Tras recibir los disparos, Romero fue trasladado con vida a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después, confirmaron familiares y allegados.
La noticia fue dada a conocer por su propia hermana a través de redes sociales, con un mensaje que reflejó el dolor de la familia.
"Que en paz descanses, hermano. Hoy me tocó recibir la peor noticia del mundo: lo asesinaron a sangre fría. Pido justicia", expresó.
El video que desató la polémica
Horas después del crimen, el presunto agresor, identificado como Damián Escalante, publicó un video en el que aseguró que actuó en defensa propia.
En la grabación, el joven relató que durante su fiesta de cumpleaños se produjo una discusión entre el cantante y su madre, lo que lo llevó a intentar retirarlo del lugar.
Según su versión, la situación derivó en un forcejeo, en el que Romero presuntamente lo agredió, causándole una herida en el brazo. Posteriormente, aseguró que recibió un arma de fuego y disparó "al perder el control" ante lo que consideró una amenaza.
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"Del fondo del alma le pido disculpas a la familia", expresó en el video, generando reacciones divididas entre quienes cuestionan su relato y quienes esperan el esclarecimiento judicial.
El sospechoso se entregó
Tras la difusión del video, se confirmó que el presunto agresor se presentó ante las autoridades, quedando a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones.
El caso ahora se encuentra en manos de las autoridades argentinas, que deberán determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si se trató de un caso de legítima defensa o de un homicidio agravado.
Exigen justicia
La muerte de Jonathan Romero ha provocado una ola de mensajes de tristeza e indignación en redes sociales, donde seguidores, amigos y familiares han exigido justicia.
El caso también ha reavivado el debate sobre la violencia en espacios privados y el uso de armas de fuego, especialmente en contextos donde conflictos personales pueden escalar rápidamente.
Mientras tanto, la música de "Guasón" queda como legado de un artista que, según quienes lo conocieron, destacaba por su carisma y cercanía con el público.
La investigación continúa y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles que permitan esclarecer completamente este trágico suceso.
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🔴 En medio del dolor, la pareja de Jonatan Romero contó cómo fue el homicidio del joven 📌 Jaquelin Ortiz, pareja de Jonatan Romero, relató los hechos previos y el momento del asesinato del joven, a manos de Damián Escalante, en una fiesta sobre la Av. Chaco al 3200. 💬 En esto, aseguró que vio toda la escena, y detalló que, sin intención, Romero chocó con la madre de Escalante, motivo por el que fue expulsado de la fiesta y luego baleado. 🚨 "Mi marido corría por los autos, cubriéndose. Llegó a darle una, lo tumbó, le descargó todo y lo mató", escribió la joven, sobre el momento en el que asesinaron a su pareja. Además, afirmó que los seguidores de Escalante estaban todos armados y que la madre del asesino la agredió cuando ella auxilió a Jonatan.♬ sonido original - DataChaco - DataChaco