Carolina Herrera Beauty inaugura boutique en Guatemala

Guatemala se convierte en protagonista del universo de la belleza y la moda con la apertura de la primera boutique de Carolina Herrera Beauty en Latinoamérica, un espacio exclusivo ubicado en Oakland Place, zona 10 capitalina, que promete transformar la experiencia de compra de fragancias y maquillaje de lujo. La apertura se realizó de la mano de Perfumerías Fetiche Guatemala, reconocida por acercar al país algunas de las marcas más icónicas del mundo de la belleza.
La nueva boutique reúne el ADN sofisticado y elegante de Carolina Herrera en un ambiente diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva, donde los visitantes pueden descubrir fragancias, maquillaje y accesorios exclusivos de la firma.
El espacio destaca por su estética refinada, inspirada en el glamour contemporáneo y el estilo característico de la casa de moda fundada por Carolina Herrera.
"Guatemala hace historia con la primera Carolina Herrera Beauty Boutique en Latinoamérica. Más que una tienda, es una experiencia de lujo, belleza y sofisticación",
mencionó el Gerente General de Perfumerías Fetiche, Kay Schnoor.
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Además de presentar el portafolio completo de perfumes femeninos y masculinos de la marca, la boutique incorpora la innovadora línea Herrera Beauty, conocida internacionalmente por sus productos personalizables y coleccionables. Labiales, polvos, máscaras y accesorios pueden combinarse con charms, borlas y estuches inspirados en los códigos de diseño más emblemáticos de la firma, convirtiendo cada pieza en un accesorio de moda.
La llegada de esta boutique posiciona a Guatemala dentro del mapa regional de experiencias premium en belleza, destacando el crecimiento del mercado de lujo en el país y el interés de marcas internacionales por apostar en la región.
Con este concepto, Perfumerías Fetiche busca acercar a los consumidores a una experiencia integral, donde la belleza, el diseño y la moda convergen en un mismo espacio.
La boutique Carolina Herrera Beauty ya se encuentra abierta al público en Oakland Place, invitando a los amantes de la belleza y las fragancias a descubrir una experiencia que combina exclusividad, estilo y lujo en el corazón de Ciudad de Guatemala.