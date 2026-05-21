Hombre Confronta a Tripulación de Artemis II en el Capitolio

Los astronautas de la histórica misión Artemis II protagonizaron un momento de tensión durante una visita oficial al Capitolio de Estados Unidos, cuando un hombre los increpó públicamente acusándolos de mentir sobre su viaje espacial.
El incidente ocurrió el pasado 12 de mayo y las imágenes comenzaron a viralizarse recientemente en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre el altercado y las teorías conspirativas relacionadas con las misiones espaciales.
En el video se observa cómo el hombre se acerca a los astronautas mientras caminan por los pasillos del Capitolio y les grita: "Dejen de mentir, dejen de actuar, nunca fueron al espacio. Veo a través de sus mentiras".
También aseguró que la "operación psicológica" de la NASA "no está funcionando", insinuando que la misión habría sido falsa.
A pesar de la situación incómoda, los astronautas mantuvieron la calma en todo momento y continuaron caminando sin responder directamente a las acusaciones.
¿Quiénes integran la tripulación de Artemis II?
La misión Artemis II estuvo conformada por cuatro astronautas:
· Reid Wiseman
· Christina Koch
· Victor Glover
· Jeremy Hansen
La misión marcó un momento histórico para la exploración espacial moderna, ya que se convirtió en el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde las misiones Apollo realizadas hace más de 50 años.
Además, Jeremy Hansen se convirtió en el primer astronauta canadiense en participar en una misión lunar, mientras Christina Koch hizo historia como la primera mujer en formar parte de una misión tripulada alrededor de la Luna.
¿Qué logró Artemis II?
La misión Artemis II forma parte del ambicioso programa lunar de la NASA que busca preparar el regreso permanente de astronautas a la superficie lunar y eventualmente abrir el camino hacia futuras misiones a Marte.
Durante el viaje, la nave Orión realizó un sobrevuelo alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.
La misión también permitió probar distintos sistemas de navegación, comunicación y seguridad de la cápsula espacial en condiciones reales de vuelo tripulado profundo.
Tras finalizar la misión el pasado 11 de abril, la NASA publicó más de 12 mil fotografías y videos relacionados con el viaje, incluyendo imágenes inéditas de la Luna y de la Tierra vistas desde el espacio.
Gran parte del material fue compartido en el portal oficial "Gateway to Astronaut Photography of Earth", donde usuarios de todo el mundo pueden acceder a los archivos de la misión.
Las teorías conspirativas resurgen en redes
Aunque la misión fue ampliamente documentada por la NASA y medios internacionales, algunas personas continuaron difundiendo teorías conspirativas cuestionando la autenticidad del viaje.
El video viral del hombre confrontando a los astronautas provocó una nueva ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron las acusaciones mientras otros criticaron duramente el comportamiento del sujeto.
"¿Cómo siguen negando algo tan documentado?", "La gente ya no cree en nada" y "Qué incómodo momento para ellos" fueron algunas de las reacciones publicadas en internet.
Las teorías conspirativas relacionadas con viajes espaciales han circulado durante décadas, especialmente desde las históricas misiones Apollo de la década de 1960 y 1970.
Sin embargo, expertos científicos y agencias espaciales continúan respaldando con evidencia técnica, fotografías, videos y datos públicos la autenticidad de estas misiones.