 ¿Qué país centroamericano lidera en autos eléctricos?
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¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Los carros eléctricos ganan terreno en Centroamérica y cada vez más países apuestan por una movilidad más sostenible.

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Carros electricos / FOTO: Carros electricos
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La movilidad eléctrica avanza a pasos acelerados en Centroamérica. Cada vez más conductores optan por vehículos eléctricos gracias al ahorro en combustible, los beneficios ambientales y la llegada de nuevas marcas al mercado.  Sin embargo, cuando se trata de liderazgo regional, hay un país que se encuentra varios pasos adelante del resto.

Aunque Guatemala, Panamá y El Salvador han mostrado importantes avances en los últimos años, es Costa Rica la nación que actualmente encabeza la adopción de carros eléctricos en Centroamérica, convirtiéndose en un referente para toda la región.

De acuerdo con diversos informes especializados, Costa Rica ha logrado consolidar un ecosistema favorable para la movilidad eléctrica gracias a incentivos fiscales, una amplia red de estaciones de carga y políticas públicas orientadas a reducir las emisiones.

Ranking de los países centroamericanos con mayor avance en carros eléctricos

  • Costa Rica
  • Panamá
  • Guatemala
  • El Salvador
  • Honduras
  • Nicaragua

Este ranking toma en cuenta factores como la cantidad de vehículos eléctricos en circulación, la infraestructura de carga disponible, las políticas de incentivos y el crecimiento del mercado en cada país.

Más de los carros eléctricos 

Costa Rica destaca por contar con miles de vehículos eléctricos circulando en sus carreteras y una de las tasas de adopción más altas de América Latina.  Además, gran parte de la electricidad que utiliza proviene de fuentes renovables, lo que hace que la transición hacia este tipo de transporte sea aún más sostenible.

Panamá ocupa el segundo lugar gracias al crecimiento de su red de cargadores y al interés de empresas y particulares por incorporar vehículos eléctricos. El país canalero también ha impulsado iniciativas para modernizar su parque vehicular.

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Guatemala se posiciona en el tercer puesto. Durante los últimos años, el mercado guatemalteco ha registrado un aumento considerable en la oferta de vehículos eléctricos e híbridos, impulsado por la llegada de nuevas marcas y una mayor conciencia ambiental entre los consumidores.

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