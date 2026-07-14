 Carrera Fundecán 2026 en Guatemala: ¡Salva Vidas Este Año!

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
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04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
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06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
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Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
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Switzerland SWI
After ET
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Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
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Guatemala se prepara para la Carrera Fundecán 2026: una oportunidad para salvar vidas

El evento solidario del 26 de julio busca recaudar fondos para tratamiento de cáncer de mama en Guatemala, uniendo a la comunidad en una causa vital.

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Carrera Fundecán 2026, Omar Solís
Carrera Fundecán 2026 / FOTO: Omar Solís
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La Carrera Fundecán Salvavidas 2026 se prepara para reunir a cientos de guatemaltecos en el corazón de la capital el próximo 26 de julio, con el claro objetivo de recaudar fondos para el tratamiento de radioterapia de mujeres de escasos recursos diagnosticadas con cáncer de mama. Esta acción solidaria, organizada por la Fundación Amigos Contra el Cáncer (Fundecán) y patrocinada por Agua Pura Salvavidas, cumple catorce ediciones y se ha consolidado como un punto de encuentro familiar y de comunidad para visibilizar la lucha contra la enfermedad.

Bajo la consigna "Tu lucha también es la mía, tu participación salva vidas", la iniciativa creada en 2013 invita a participantes de todas las edades, desde niños hasta deportistas expertos, a sumarse a la causa. El evento, que busca tanto aportar directamente a los tratamientos médicos como rendir tributo a la resiliencia de las mujeres sobrevivientes, tendrá lugar a las 7:30 a.m., con salida y meta en la Avenida Reforma esquina 12 calle.

Inscripciones abiertas para toda la familia

La inscripción para la carrera está disponible mediante un formulario en línea, permitiendo un fácil acceso para todos los interesados que deseen unirse y colaborar. El costo de participación es de Q100, que cubre un kit completo compuesto por playera, gorra, mochila, hidratación, productos de aliados y una medalla entregada al finalizar el recorrido.

Para inscripciones la fundación puso a disposición el siguiente enlace https://forms.gle/E3em769gwxMgsuUs9

Existen diversas opciones de pago para facilitar la participación de la mayor cantidad de guatemaltecos:

  • Convenio 3423 en Bi a nombre de Carrera Fundecán.
  • Depósito o transferencia bancaria a la cuenta de Fundecán.
  • En las oficinas de la organización, con contacto a los números 5856-6928 y 5184-9074.
  • Enlace disponible en las redes sociales del evento.
Foto embed
Carrera Fundecán2026 - Omar Solís

Un evento inclusivo con ambiente festivo

El recorrido contará con animación de bandas escolares, puntos de hidratación especiales, estaciones fotográficas y una variedad de dinámicas motivacionales a lo largo de toda la ruta, con el propósito de impulsar el ánimo y promover la unión entre los corredores.

Isabel Herbruger, presidenta de Fundecán, resaltó: "Cada paso que damos en esta carrera representa esperanza para cientos de mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Invitamos a toda Guatemala a unirse porque cada participación puede marcar una diferencia real."

Federico Engel, gerente de RSE de Agua Pura Salvavidas, expresó: "Agua Pura Salvavidas es una marca comprometida con la vida y con Guatemala. Consideramos que generar conciencia sobre el autoexamen y respaldar jornadas como la Carrera Fundecán Salvavidas es clave para salvar vidas."

El concepto "Tu lucha también es la mía" será el sello de toda la actividad, subrayando el papel activo y solidario de cada persona que participe, caminando o corriendo a favor de una causa que transforma realidades.

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