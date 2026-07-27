Restaurante 'Espacial' en San Martín lanza servicio Auto Pan

San Martín, la cadena guatemalteca de panaderías, pastelerías y restaurantes, cuenta con una nueva tienda, repleta de innovaciones, en la Calzada Roosevelt. Con esta nueva apuesta en ese sector de la Ciudad promete redefinir la experiencia de sus clientes con un concepto arquitectónico vanguardista y servicios únicos, incluyendo un sistema de Auto Pan y Café.
Esta nueva tienda, estratégicamente ubicada en el Km 15 de la Calzada Roosevelt, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala (específicamente 4-54 zona 3 de Mixco), cuenta con una impresionante superficie de 1,110 metros cuadrados y ha sido diseñada para ofrecer una experiencia integral donde la innovación, la tradición, la comodidad y la calidad se fusionan en un solo lugar.
El concepto arquitectónico de la nueva tienda San Martín Roosevelt Seminario es muy contemporáneo. Se caracteriza por sus formas curvas segmentadas, amplios espacios e iluminación natural, elementos que en conjunto crean un ambiente moderno, dinámico y acogedor. La estructura incorpora una innovadora solución tridimensional de acero, pensada para cubrir grandes áreas sin la necesidad de columnas intermedias, lo que maximiza la amplitud, flexibilidad y confort para los visitantes.
La combinación de acero, concreto y vidrio no solo refuerza una estética moderna, sino que también une funcionalidad y diseño, elevando la experiencia de cada visita. En línea con esta visión, la decoración interior ha sido cuidadosamente planeada para enriquecer el recorrido del cliente. Murales inspirados en el espacio y las constelaciones adornan los ambientes, mientras que el área de juegos para niños recrea un universo lúdico donde los pequeños pueden imaginar que vuelan junto a un astronauta, transformando cada visita en un momento especial para toda la familia.
Sin bajarte de tu vehículo
Los clientes de la nueva sucursal podrán deleitarse con la amplia gama de productos que distinguen a San Martín. Esto incluye su afamada panadería euro-latina, elaborada artesanalmente con masa madre y recetas ancestrales, una tradición que la marca ha mantenido por más de 35 años. Además, ofrecerá una extensa selección de repostería, productos frescos del Market, un completo menú de restaurante y bebidas preparadas con café tostado en la propia tostaduría de la marca, asegurando la máxima calidad en cada taza.
Pensando en la comodidad de sus visitantes, la tienda incorpora diversas facilidades. Además del área de juegos para niños, contará con amplias zonas de espera y una capacidad para atender simultáneamente hasta 300 comensales. Dispondrá de 88 espacios de parqueo y presentará una de sus principales innovaciones: Auto Pan y Café, un servicio diseñado para quienes buscan disfrutar de la calidad de San Martín de forma rápida y conveniente, sin necesidad de descender de su vehículo.
Impacto Económico
La apertura de San Martín Roosevelt Seminario no solo representa una expansión comercial, sino también una significativa contribución al desarrollo económico de Guatemala. La nueva tienda generará 112 empleos directos, de los cuales un notable 75% serán ocupados por mujeres, reafirmando el compromiso de la empresa con la creación de oportunidades y el bienestar de las familias guatemaltecas.
Luis Daccarett, Gerente de Proyectos de San Martín, expresó su entusiasmo por esta inauguración: "En San Martín creemos que cada nueva tienda representa mucho más que una expansión; significa acercarnos a nuestros clientes con espacios diseñados para compartir en familia y disfrutar de una experiencia integral dentro de una arquitectura innovadora. Nos llena de entusiasmo abrir las puertas de esta nueva tienda en Calzada Roosevelt y continuar creciendo junto a Guatemala". Daccarett añadió que "esta tienda representa una nueva generación de tiendas San Martín, donde la calidad, la arquitectura, la experiencia y la innovación elevan la forma de disfrutar la marca".
San Martín, que inició sus operaciones en 1974, cuenta actualmente con un equipo de más de 5,000 colaboradores y opera más de 70 tiendas en Guatemala, 12 en El Salvador y 2 en Dallas, Texas, donde fue reconocida por el Dallas Observer como el Mejor Brunch Uptown.
La empresa también se destaca por su programa de Responsabilidad Social Empresarial, "San Martín para todos". A través de esta iniciativa, cada tienda contribuye a la comunidad donando diariamente panes, pasteles y galletas, entre otros productos, a miles de niños, jóvenes y adultos de escasos recursos en Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango y El Salvador.