 Mujer salva a amiga al enfrentar a presunto agresor
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Mujer enfrenta a un presunto agresor y salva a su amiga en un dramático estrangulamiento

Una joven fue reconocida en redes sociales por su valentía luego de enfrentarse a un hombre que presuntamente intentaba estrangular a su amiga en plena vía pública.

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Amiga defiende, Screenshot
Amiga defiende / FOTO: Screenshot
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El coraje de una mujer quedó captado en un video que ha dado la vuelta al mundo luego de que decidiera intervenir para salvar a su amiga de un presunto intento de estrangulamiento en plena calle.  Las imágenes muestran el dramático momento en el que la víctima pide ayuda desesperadamente mientras un hombre la sujeta por el cuello.

En el video, que circula ampliamente en redes sociales, se escucha a la mujer gritar en ruso mientras intenta liberarse del agresor.  Al percatarse de la situación, su amiga no dudó en actuar y se abalanzó sobre el hombre para intentar detener el ataque, aun sabiendo que podía poner en riesgo su propia integridad.

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Durante el forcejeo, la joven recibió varios golpes por parte del presunto agresor, pero continuó enfrentándolo hasta lograr interrumpir la agresión.  Su rápida reacción habría sido determinante para evitar que el incidente terminara en una tragedia.

Las imágenes han generado miles de comentarios en plataformas como X, Facebook e Instagram. Los usuarios de diferentes países destacaron la valentía de la mujer y señalaron que su intervención demuestra la importancia de actuar ante una situación de violencia cuando es posible hacerlo sin poner en riesgo a otras personas.

Más la amiga de la víctima

Muchos internautas calificaron a la joven como una "heroína" y resaltaron el fuerte vínculo de amistad que evidenció al no abandonar a su compañera en un momento crítico.  Otros aprovecharon la viralización del caso para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de denunciar cualquier tipo de agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el presunto agresor fue detenido ni han ofrecido detalles sobre el estado de salud de las dos mujeres involucradas.

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Lo que comenzó como un paseo familiar terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales.

Tampoco se ha revelado la identidad de los participantes ni el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y compartidos en distintas plataformas, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas.

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