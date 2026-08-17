Dr. Simi sorprende en la calle con diminuto traje de baño

El Dr. Simi volvió a conquistar las redes sociales, esta vez tras ser captado en las calles luciendo traje de baño. La divertida imagen rápidamente llamó la atención y recordó por qué el famoso personaje se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la cultura pop mexicana.
La peculiar aparición del Dr. Simi demuestra que su popularidad va mucho más allá de las farmacias. Con su característico bigote, bata blanca y personalidad alegre, la botarga se ha convertido en una figura reconocible para millones de personas y en protagonista constante de fotografías, memes, videos y momentos virales.
Pero si existe un escenario donde el Dr. Simi alcanzó una fama internacional, ese es el de los conciertos. En los últimos años, los peluches del Dr. Simi se convirtieron en una tradición entre los fans mexicanos.
La costumbre tomó fuerza en 2021, cuando durante el Corona Capital una fan lanzó uno de estos muñecos al escenario durante la presentación de la cantante noruega Aurora. Cabe destacar que, el gesto fue recibido con simpatía y rápidamente comenzó a repetirse en otros conciertos.
Más del Dr. Simi
Desde entonces, el famoso personaje ha aparecido en escenarios de artistas nacionales e internacionales. Rosalía, Coldplay, The Strokes, The Killers, Maroon 5, Gorillaz, Los Tigres del Norte, Dua Lipa y Lady Gaga son algunos de los nombres que han recibido un peluche del peculiar médico durante sus presentaciones.
Uno de los episodios más comentados ocurrió durante un concierto de Lady Gaga en Toronto, cuando un fan mexicano lanzó un Dr. Simi al escenario y el muñeco terminó golpeando a la cantante. Aunque el momento generó polémica, también llevó la tradición mexicana a las redes sociales de todo el mundo.
Rosalía también protagonizó uno de los momentos más recordados. Durante sus presentaciones en México recibió numerosos peluches y posteriormente presumió parte de su colección en redes sociales. La fuerza del Dr. Simi está precisamente en su capacidad para aparecer en los lugares menos esperados.