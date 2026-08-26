Todo sobre la competencia Hyrox que llega a Guatemala

¿Sueñas con hacer tu primera Hyrox? Guatemala se prepara para recibir una competencia que pondrá a prueba la resistencia, fuerza y capacidad física de los participantes. Se trata de HyRace Guatemala, un evento de carrera híbrida inspirado en el formato de competencias como HYROX y que promete convertirse en uno de los grandes retos fitness del año.
La competencia se realizará el 5 de septiembre de 2026 en el Parque de la Industria, Salón No. 6, en la Ciudad de Guatemala. HyRace propone un formato de competencia híbrida, en el que los atletas deben combinar carrera con diferentes ejercicios funcionales.
Este concepto ha ganado popularidad entre quienes buscan desafíos que vayan más allá de una carrera tradicional y que permitan medir tanto la resistencia cardiovascular como la fuerza. El evento está vinculado a Dinamic Fitness, comunidad deportiva que cuenta con espacios de entrenamiento funcional y clases de alta intensidad en Guatemala.
Uno de los atractivos de HyRace Guatemala es que existen diferentes modalidades para participar. Los competidores pueden inscribirse de manera individual, en pareja o como parte de un equipo de relevos.
Más de la versión de Hyrox
La categoría RX individual, tanto masculina como femenina, tiene un precio de Q550 más Q60 de cargo por servicio. Para quienes prefieren competir acompañados, las categorías de parejas femeninas, masculinas y mixtas tienen un costo de Q900 más Q120 de fee.
También existe la modalidad de relevos para cuatro personas, disponible para equipos femeninos y masculinos, con un precio de Q1,200 más Q240 de cargo por servicio. Todas las inscripciones incluyen una camiseta oficial del evento.
Sí. Quienes quieran vivir la competencia sin participar también pueden adquirir una entrada de espectador, cuyo precio es de Q75 más Q20 de servicio, para un total de Q95. Si estás buscando un nuevo desafío deportivo, HyRace Guatemala 2026 puede ser la oportunidad para salir de la rutina y poner a prueba tu condición física.
El próximo 5 de septiembre, el Parque de la Industria será escenario de esta experiencia que combina velocidad, resistencia y entrenamiento funcional.