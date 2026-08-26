 Gema Garoa roba pertenencias de Yanet García en LCDLFM
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Gema Garoa es sorprendida robando las pertenencias de Yanet García en LCDLFM

Tras darse a conocer que la modelo de OnlyFans quedaba expulsada del reality, las cámaras captaron a la actriz entre las cosas de su compañera.

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Yanet García Gema Garoa, Instagram
Yanet García Gema Garoa / FOTO: Instagram
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La reciente eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México ha desencadenado una inesperada controversia que ahora tiene a Gema Garoa en el centro de atención.

Un video captado por las cámaras de vigilancia 24/7 del popular reality show, y que rápidamente se viralizó en plataformas digitales, muestra a Garoa manipulando las pertenencias de la exconcursante y, según la interpretación de miles de usuarios, apropiándose de un perfume que supuestamente pertenecía a la famosa "Chica del Clima".

Este incidente ha reavivado el debate sobre la convivencia y las dinámicas internas del programa.

El momento exacto de la polémica se produjo instantes después de que se confirmara la salida de Yanet García de la competencia.

Como es costumbre en el formato, los habitantes que permanecen en la casa comenzaron a colaborar en la recolección y el empaque de los objetos personales que la modelo había dejado atrás y que ya no podría recoger directamente.

Fue en este contexto que las cámaras registraron a Gema Garoa revisando meticulosamente algunos de los artículos y, en un instante clave, tomando un frasco de perfume. Este gesto, aparentemente trivial, fue el detonante de una ola de especulaciones y acusaciones en el ciberespacio.

La rápida difusión de este fragmento audiovisual en redes sociales provocó una reacción casi inmediata y mayoritariamente negativa hacia Gema Garoa. Numerosas cuentas de seguidores del programa y espectadores activos comenzaron a señalar a la actriz, afirmando categóricamente que había "robado" la fragancia de Yanet García. 

A pesar de la contundencia de las acusaciones en línea, las imágenes captadas no permiten discernir con total claridad cuál fue el destino final del objeto, ni si este fue efectivamente guardado en el equipaje de Yanet García para serle devuelto, o si Gema lo tomó con alguna otra intención personal. 

Habitantes sacan a Yanet García de La Casa de los Famosos y así reacciona

Mientras las redes sociales estallan contra el programa señalando que la “sacaron” de la forma más fea, la modelo da sus primeras declaraciones contando su experiencia.

Un historial de fricciones que avivó la polémica

La resonancia de esta escena se magnificó considerablemente debido a la ya documentada relación poco cordial entre Gema Garoa y Yanet García.

Semanas antes del incidente del perfume, Gema había manifestado abiertamente su incomodidad y falta de afinidad al convivir con la modelo.

En una conversación privada, pero transmitida por el reality show, Garoa incluso le explicó a Brianda Deyanara que la estrecha amistad de esta última con Yanet había sido un factor determinante en el distanciamiento entre ellas dos.

Este antecedente de roces y desencuentros previos entre las concursantes fue un elemento clave que moldeó la percepción pública del video.

Para muchos espectadores, el acto de Gema Garoa tomando el perfume fue interpretado como un capítulo más en la serie de diferencias y tensiones que caracterizaron la interacción entre ambas.

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