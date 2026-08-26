Yanet García reacciona tras salir de la Casa de los Famosos

Yanet García se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 en una gala diferente, marcada por el hecho de que, por primera vez, la decisión estuvo completamente en manos de sus compañeros.
El martes 25 de agosto, la competencia vivió un giro inesperado: los denominados "muebles" —Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro— pasaron por una etapa de exilio como parte de una dinámica especial.
Aunque los tres esperaban que el público decidiera su destino, esta vez fue la votación de los habitantes la que definió quién abandonaría la casa.
La mecánica de esta quinta eliminación fue radicalmente distinta. Uno a uno, los concursantes ingresaron al Confesionario para emitir su voto.
La instrucción era clara: votar a favor de quien deseaban que permaneciera en la competencia. Este método generó una atmósfera de incertidumbre y estrategia, ya que los lazos de amistad y las alianzas dentro de la casa se pusieron a prueba de una manera nunca antes vista.
Tras un conteo minucioso de los votos, la Jefa anunció los resultados. Ese Pérez y Luis Chaparro recibieron el apoyo suficiente para asegurar su continuidad en La Casa de los Famosos México 2026, mientras que Yanet García fue la elegida para abandonar el Exilio y, finalmente, el programa.
La noticia puso fin a un día lleno de suspenso para la conductora, quien se despidió de sus compañeros y se dirigió al foro principal.
Apoyo total
Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la salida de Yanet García, señalando que el programa falló y que todo está calculado para que un ganador.
- "Yanet se irá como la reina que es, ella no se colgó de nadie, no quiso encajar con nadie, no fue a regalarse con cualquier hombre para que la lleve lo mas lejos posible y siempre fue ella misma. Ella ganó sin necesidad de apagar las luces"
- "Yanet García es "eliminada" de forma injusta y premeditada, para mi ya fue está temporada. Gracias por mantenerte firme a tus convicciones hermosa. Ojalá el Brianet siga afuera de esta basura"
- "La dejaron como villana cuando no lo era, la quisieron humillar llevándola al exilio y se rió en sus jetas, demostró ser fuerte y real a ella misma, Adiós Yanet, no merecías este final, pero aquí tienes a tus climaculona que te aman con el corazón. ??"
Por su parte, Yanet García llegó al set de la casa más famosa de México y fue recibida por Galilea Montijo, sin embargo, sus primeras palabras se las reveló a Marie Claire, con quien se confesó antes de llegar a la Post Gala.
"Una salida inesperada, mis compañeros decidieron que no regresara... pero no pasa nada es parte del juego", dijo.
Sin embargo, Marie Claire le reveló que sólo fue por un punto, pero Yanet García está segura que es un juego y esta fue la decisión.
"Fue una eliminación diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, pero no pasa nada, a eso venimos a jugar, a divertirnos y a quedarnos con lo mejor siempre", puntualizó.