Influencer Ese Pérez prueba excremento de caballo junto a Eduin Caz

El reconocido influencer Ese Pérez ha generado una gran polémica al realizar este reto extremo frente a una figura conocida como Eduin Caz.
Sus acciones han reavivado debates sobre hasta dónde llega el humor, qué tipo de contenido deberíamos tolerar o rechazar, y cuál es el costo de viralizarse sin filtros en la era digital.
El creador de contenido conocido como Ese Pérez aparece en un video viral en redes sociales en el que, en presencia del cantante Eduin Caz toma un excremento de caballo del suelo, lo lleva a su boca, lo mastica y luego dice:
"Si el Eduin me dice, me como la mierda del caballo". Tras realizar esta acción, Ese Pérez remata con otra expresión que muchos usuarios interpretan como humorística o provocativa: "¿Y dónde está mi ruca para besarla de una vez?".
El video fue grabado en julio, aunque ha cobrado popularidad recientemente, con miles de visualizaciones y numerosos comentarios en redes sociales.
La reacción de Eduin Caz fue inmediata. Apenas vio lo que su amigo había hecho, se alejó rápidamente, visiblemente afectado por las náuseas. Luego de recomponerse, soltó una frase que quedó grabada en el video:
"No seas mam... güey", con una expresión de asco que no dejó lugar a dudas.
Muchas personas lo reaccionaron con asco, incredulidad y repudio, al considerar que la acción fue una humillación innecesaria.
¿Quién es Ese Pérez?
Ese Pérez, también conocido como "El Roro", es un influencer, comediante y cantante mexicano que ha ganado popularidad principalmente en TikTok.
Su nombre real es Jesús Ángel Pérez, y desde 2021 ha aparecido en programas de televisión como TV Azteca y Televisa. Su estilo irreverente y su humor ácido lo han convertido en una figura polémica pero viral.
Entre sus colaboraciones más destacadas están los videos con Yeri MUA, Bellakath y el Bogueto, todos exponentes del género urbano y del contenido viral.
Su canción más famosa, "Pídete una miche", se convirtió en un fenómeno en TikTok gracias a su ritmo pegajoso y letra sencilla, usada por miles de usuarios en sus clips.
Ese Pérez ha sabido capitalizar su fama con contenido que mezcla música, comedia y situaciones absurdas.