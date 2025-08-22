Shakira sin filtros: bikini y pose poco favorecedora

Shakira se volvió el centro de todas las miradas tras ser captada disfrutando de un día de playa con un look que confirma por qué sigue siendo un ícono de sensualidad.
La cantante lució un bikini metalizado adornado con flecos, una tendencia que está arrasando en la moda de verano.
El diseño, que combina brillo y movimiento gracias a los detalles metálicos, realzó su silueta y aportó un aire chic y glamuroso, muy en sintonía con el estilo vibrante de la artista.
Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde sus seguidores no dejaron de aplaudir lo espectacular que luce Shakira a sus 48 años.
Mientras muchos de sus seguidores aplaudieron la belleza de Shakira, destacando su seguridad y autenticidad, otros fueron más críticos, señalando que el conjunto era "poco favorecedor" o "excesivo" para un día de playa.
Algunas opiniones lo calificaron como un look más apropiado para el escenario que para un entorno relajado.
Los internautas opinaban que los flecos añadían volumen innecesario al conjunto, mientras otros lo calificaron de "extraño" para un ambiente playero:
"Parece un vestuario de show más que un bikini de playa", señalaron. Incluso hubo quienes aseguraron que, en comparación con otros estilismos con los que Shakira ha brillado, este look no resaltaba tanto su figura.
Días de descanso en la playa
Shakira fue vista meditando en una playa de Los Cabos, México el miércoles... con los ojos cerrados, la espalda recta y el sol derramándose sobre su rostro sereno.
Radiante y natural, Shakira volvió a acaparar todas las miradas tras ser captada en la playa luciendo un espectacular conjunto que refleja a la perfección su esencia vibrante y glamourosa, disfrutando de un momento de descanso después de una gira que continuará en tierras mexicanas donde además ha logrado reunir a millones de fans abriendo un total de 28 conciertos.
Ella eligió para la ocasión un bikini metalizado en tono rosa, adornado con flecos brillantes que aportan movimiento y un aire festivo a su look playero.
En algunas tomas, completó el estilismo con una minifalda a juego, igualmente satinada y con detalles de flecos, logrando una imagen sofisticada que recuerda a su característico estilo escénico.
Las fotografías revelan a una Shakira relajada y en conexión con la naturaleza, disfrutando del mar con frescura, fiel a esa autenticidad que tanto enamora a sus seguidores.
La estrella del pop se encuentra en México para una serie de conciertos... el próximo será el sábado en Monterrey. También tiene cuatro conciertos en la Ciudad de México la próxima semana.