 Triunfo de Cruz Azul de Ana Lucía Martínez ante Monterrey
Deportes

Histórico triunfo de Cruz Azul de Ana Lucía Martínez ante Monterrey

En el mejor partido de las cementeras, la chapina se acreditó doble asistencia de gol ante su exequipo para firmar un juego inolvidable.

Ana Lucía hace doblete de asistencia ante Monterrey
Ana Lucía hace doblete de asistencia ante Monterrey / FOTO: @AzulFemenil

La jornada 6 de la Liga MX Femenil trajo una jornada emblemática para la guatemalteca Ana Lucía Martínez. El Cruz Azul se midió a las "Rayadas" de Monterrey, antigua club de la chapina, y obtuvo una victoria contundente de 4-0, donde la legionaria chapina hizo doblete de asistencia.

Las regias iniciaron el partido presionando, pero las cementeras se fueron arriba en el marcador a los pocos minutos de iniciado el partido, cambiando el panorama para las dirigidas por Amelia Valverde.

Antes del primer minuto de juego, Christina Burkenroad tuvo la primera oportunidad de peligro con un disparo que fue atajado por Alejandría Godínez, arquera de Cruz Azul.

Lizbeth Ángeles a los 3 puso el 1-0 con un derechazo para abrir el marcador.

Al minuto 17, Diana García sacó un disparo de media vuelta desde fuera del área que se fue apenas por encima de la portería.

Minutos más tarde, Jermaine Seoposenwe llegó a línea de fondo y mandó un centro, pero la defensa rechazó el esférico justo cuando Diana García se preparaba para rematar.

Cuando se jugaba el 38, en una jugada prefabricada de tiro libre, Valeria Valdez remató de cabeza y anotó el 2-0 de las locales.

La goleada la firmaba Aerial Chavarin al 41 con un disparo de derecha, la delantera de Cruz Azul anotó el tercero para la Máquina.

En la segunda mitad, las dirigidas por Amelia Valverde buscaban darle la vuelta al marcador y escalar posiciones en la tabla general, pero eso no ocurrió ya que en vez de descontar, Monterrey encajó en 4-0 a los 69 por medio de Lizbeth Ángeles, quien firmaba el doblete en el partido.

La guatemalteca Ana Lucía Martínez se acreditó asistencia en los goles de Lizbeth Ángeles y Valeria Valdez para el 1-0 y 2-0 parcial.

Cerca de los puestos de clasificación

Tras casi llegar a ser uno de los últimos lugares, este triunfo del Cruz Azul es vital en sus aspiraciones para ser parte de los clubes que disputarán la liguilla más adelante. 

Cruz Azul llegó a 7 puntos con dos victorias y un empate. Además, suma tres derrotas. Esas unidades la colocan de momento noveno lugar, por detrás de Guadalajara (10 puntos), que suma cinco presentaciones, uno menos que el equipo de Analú, para ser octavos.

Es de recordar que tras finalizar la fase regular, los primeros ocho clubes clasifican a la liguilla (cuartos de final).

Tabla de posiciones tras seis fechas disputadas por Cruz Azul - Liga MX Femenil

