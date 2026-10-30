Niña sufre quemaduras por incendio de disfraz de Catrina

Lo que debía ser una celebración llena de alegría y tradiciones terminó en una emergencia. Una estudiante de 12 años sufrió graves quemaduras después de que su disfraz de catrina se incendiara mientras participaba en un festival escolar por el Día de Muertos, en el estado de Hidalgo, México.
El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre de 2026, en la Escuela Secundaria General Teodomiro Manzano, ubicada en la comunidad de San Miguel Regla, municipio de Huasca de Ocampo.
La menor, identificada por sus familiares como Zaira, cursa segundo grado de secundaria y participaba en una presentación de disfraces organizada por el establecimiento educativo.
De acuerdo con medios mexicanos, la estudiante llevaba un vestido elaborado artesanalmente con hojas secas de maíz, similares a las que se utilizan para envolver tamales.
Durante la actividad, el vestuario habría entrado en contacto con una veladora encendida que formaba parte de un altar dedicado al Día de Muertos, provocando que las llamas se extendieran rápidamente.
El incidente quedó grabado en un video que comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación por las condiciones de seguridad durante las actividades escolares.
Así ocurrió el accidente durante el festival
En las imágenes difundidas se observa a varios estudiantes participando en una presentación de disfraces frente a un altar decorado con elementos tradicionales del Día de Muertos.
La adolescente se encontraba cerca de la estructura cuando la parte inferior de su vestido comenzó a incendiarse.
En cuestión de segundos, las llamas se extendieron por las hojas secas que formaban parte de su vestimenta, provocando momentos de angustia entre los asistentes.
Al percatarse de lo ocurrido, docentes y compañeros se acercaron para intentar ayudarla. En la grabación se aprecia cómo varias personas utilizan prendas de vestir para tratar de sofocar el fuego, mientras otros buscan agua.
Finalmente, las llamas fueron apagadas con ayuda de una cubeta de agua, según los reportes difundidos por medios locales.
El video ha generado diversas reacciones en redes sociales, especialmente por la presencia de veladoras encendidas cerca de materiales inflamables durante una actividad en la que participaban menores de edad.
Las imágenes también despertaron interrogantes sobre los protocolos de emergencia y los recursos disponibles para responder a este tipo de accidentes.
¿Cuál es el estado de salud de la niña?
Después del accidente, Zaira fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica debido a la gravedad de las quemaduras.
De acuerdo con información publicada este viernes 30 de octubre por medios mexicanos, la adolescente sufrió lesiones en más del 40% de su cuerpo.
Inicialmente recibió atención en Hidalgo, pero posteriormente fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, en Ciudad de México, donde permanece bajo atención especializada.
Su estado de salud ha sido descrito como delicado y de pronóstico reservado. Hasta el momento, las autoridades educativas no han divulgado un informe médico detallado que permita conocer su evolución clínica.
La familia de la estudiante también solicitó apoyo para afrontar las necesidades derivadas de su hospitalización.
Según información publicada por medios mexicanos, los familiares hicieron un llamado para conseguir diez donadores de sangre que puedan acudir al hospital donde permanece ingresada.
Autoridades investigan lo ocurrido en la secundaria
Después de que el video se viralizara, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) emitió un comunicado para informar sobre las acciones emprendidas tras el accidente.
En una tarjeta informativa fechada el 28 de octubre, la dependencia lamentó lo ocurrido y aseguró que mantiene comunicación con los familiares de la estudiante.
"Nuestra prioridad es la atención y recuperación de la alumna, así como dar el acompañamiento a su familia, con quienes se mantiene comunicación", señaló la institución.
La autoridad educativa explicó que, desde que tuvo conocimiento del incidente, comenzó a realizar acciones de seguimiento en coordinación con las instancias correspondientes.
Asimismo, anunció que se revisarán las condiciones en las que se desarrolló el festival escolar.
La investigación buscará esclarecer cómo ocurrió el accidente, determinar posibles responsabilidades y establecer si se incumplieron las disposiciones de seguridad.
Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre sanciones contra docentes o autoridades del establecimiento.
¿Estaba permitido utilizar veladoras durante el festival?
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la presencia de fuego durante una actividad escolar.
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo recordó que los establecimientos educativos cuentan con disposiciones de Protección Civil y protocolos para atender situaciones de emergencia.
Entre esas medidas se encuentra la prohibición de utilizar fuego durante las actividades escolares.
La dependencia explicó que desarrolla programas de capacitación y coordinación con autoridades de Protección Civil, Seguridad Pública, directores, docentes y comunidades educativas.
Estas acciones buscan prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad de los estudiantes.
Sin embargo, todavía deberá establecerse si durante el festival se incumplieron los protocolos establecidos y quiénes tenían a su cargo la supervisión de los elementos decorativos utilizados.