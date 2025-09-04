 El Chapuz: Emisión del 3 de Septiembre de 2025
"El Chapuz" es un programa que aporta una forma fresca, ocurrente y humorística de abordar la coyuntura nacional. A través de parodias, chistes y sátiras, el programa ofrece una mirada crítica, pero ligera y amena, sobre los acontecimientos más relevantes del país, fomentando una gran interacción con la audiencia.

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Pop

10:48 AM, Sep 04
09:49 AM, Sep 04
El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvador

11:38 AM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvador

12:36 PM, Sep 04

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

