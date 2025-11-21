Súper Deportivo: Lo Mejor del 20 de Noviembre 2025

Hoy en el Super Deportivo damos cobertura a Liga Nacional que se prepara para la fecha 21. Ademas, seguimos con el tema de Selección Nacional de Guatemala y todo lo relacionado con las eliminatorias.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
El programa que reúne a las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.