 Súper Deportivo: Emisión del 22 de diciembre de 2025
Súper Deportivo: Todo sobre la final de ida del Torneo Apertura entre Antigua y Municipal

Hoy en el Super Deportivo reaccionamos a la final de ida del Torneo Apertura 2025 entre Antigua y Municipal: Voces de los protagonistas, análisis del partido, arbitraje, interpretamos las ideas de los técnicos y qué se espera para la final de vuelta.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

