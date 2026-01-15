Hora 15: Emisión del 15 de enero de 2026

En Hora 15 hacemos un análisis del sistema de carretera y seguridad vial al cumplirse dos años del Gobierno de Arévalo.
Para ellos conversamos con María Teresa González, expresidenta de la Coordinadora Nacional de Transportes, directiva de la Asociación de Transportistas de Puerto Quetzal; y Herlindo Herrera Bolaños, vocero y director de Comunicación de la Gremial de Logística de Guatemala, entidad adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala.
En el programa Hora 15 de Emisoras Unidas se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas. Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.