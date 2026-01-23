 Súper Deportivo: Emisión 23 Enero 2026 - Lo Más Destacado
Súper Deportivo: Segunda jornada de Liga Nacional y Primera División

Hoy en el Súper Deportivo reaccionamos a la derrota de Municipal y el triunfo de Guastatoya. Además, presentamos los detalles de la segunda fecha de la Liga Nacional y todo lo que se viene en Primera División. Damos seguimiento también a Selecciones Nacionales.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

