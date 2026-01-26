 Súper Deportivo Emisión del 26 de Enero de 2026
Súper Deportivo: Resumen de la Jornada 2 del Clausura 2026

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos el resumen de lo que dejó la fecha 2 de la Liga Nacional y la previa de la tercera jornada del Clausura 2026 que da inicio este martes con el Cobán vs. Marquense. Voces de los protagonistas. Vaticinios de El Mejor Equipo. Semana de Champions League.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
