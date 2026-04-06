 Inacif reporta 228 muertes por distintas causas durante Semana Santa
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Inacif reporta 228 muertes por distintas causas durante Semana Santa

El Sistema Nacional de Prevención en Semana Mayor reportó 14 personas fallecidas por asfixia por sumersión y 19 en accidentes de tránsito.

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Desaparición de joven en el lago de Atitlán. , Redes sociales.
Desaparición de joven en el lago de Atitlán. / FOTO: Redes sociales.

La Coordinadora Nacional para la Reducción para la Reducción de Desastres (Conred) presentó los resultados del Sistema Nacional de Prevención en Semana Mayor (SINAPRESE) durante el período operacional del 26 de marzo al 5 de abril de 2026, Semana Santa 2026, en el país.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) registró 228 personas fallecidas por diversas causas durante la Semana Santa.  Entre las 228 personas fallecidas se encuentran 14 personas ahogadas (asfixia por sumersión y 19 personas fallecidas en 368 accidentes (politraumatismo general), dichas muertes asociadas a la actividad turística durante la Semana Santa 2026.

Sinaprese también reportó 2,209 atenciones médicas, 6,367 personas heridas, 995 hospitalizadas; 121 personas desaparecidas a través del sistema de alertas Alba Keneth de la Procuraduría General de la Nación, 26 personas fueron localizadas en centros turísticos, una persona se encuentra pendiente de localiza en el lago de Atitlán, Sololá.

En total Sinaprese atendió a 9,719 personas, prestó 178,957 servicios de información, 394 servicios mecánicos para un total de 189,070 servicios y emergencias atendidos.

Durante el desarrollo del Sinaprese, las más de 30 instituciones que integran el Sistema CONRED trabajaron de manera articulada en puntos de alta afluencia como playas, centros turísticos, carreteras y donde se desarrollaron actividades religiosas.

Estas acciones fueron implementadas a través de 16 Bahías de Prevención y Asistencia Turística y 135 Puestos de Gestión Institucional, instalados estratégicamente en el territorio nacional.

Dichos espacios brindaron los servicios gratuitos de Atención Prehospitalaria, Información, Seguridad y Atención Vial, dando como resultado el siguiente nivel de atención y respuesta a nivel nacional:

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El presidente Bernardo Arévalo señaló que la medida se mantendrá vigente durante 15 días.

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