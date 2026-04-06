 Trabajadora relata desaparición de joven en lago de Atitlán
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VIDEO: trabajadora relata todo lo ocurrido durante la desaparición de joven en el lago de Atitlán

Actualmente, los Bomberos Voluntarios mantienen un operativo de búsqueda, que incluye drones subacuáticos y equipos especializados.

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Desaparición de joven en el lago de Atitlán. , Redes sociales.
Desaparición de joven en el lago de Atitlán. / FOTO: Redes sociales.

Una trabajadora de la empresa que brinda servicios acuáticos en el lago de Atitlán relató los hechos ocurridos durante la desaparición de Jesler Estuardo Palacios Recinos, de 28 años.

Según el testimonio, el joven, originario de Barillas, Huehuetenango, alquiló una embarcación tipo jetcar acompañado por una mujer y llevaba su propio dron para grabar el recorrido. Durante la travesía, el dispositivo cayó al agua, lo que supuestamente llevó a Palacios Recinos a lanzarse al lago para intentar recuperarlo. La trabajadora hizo hincapié que, aunque la empresa le ofreció un dron de uso seguro, él decidió continuar usando el suyo.

El tiempo pasó muy rápido y no se tardaron en tomar acción... estábamos preocupados", comentó, detallando que detectaron la emergencia mediante otro dron y se movilizaron de inmediato en motos acuáticas para intentar auxiliarlo mientras permanecía en el agua.

@djmoyacesar

-NARRA QUE OCURRIÓ CON JESLER PALACIOS EN EL LAGO DE ATITLÁN...

♬ sonido original - Cesar Moya PERIODISTA

La trabajadora subrayó que, a pesar de la rápida reacción del equipo, el rescate fue complicado por la profundidad del lago y la rapidez con que el joven se movía. Testigos señalaron que Palacios Recinos pudo haber salido inicialmente a la superficie, pero regresó al agua y no logró salir nuevamente.

Además, la trabajadora señaló que, según lo informado por los propietarios de la empresa, no se contemplarían acciones legales contra el propietario de la embarcación, ya que se le había proporcionado un chaleco salvavidas y, según la versión de los dueños, la decisión de quitárselo habría sido del joven.

Continúa la búsqueda 

Actualmente, los Bomberos Voluntarios mantienen un operativo de búsqueda, que incluye drones subacuáticos y equipos especializados, pero hasta el momento no se ha logrado localizarlo. 

El relato de la trabajadora proporciona un panorama completo de la emergencia, desde que el joven se lanzó al agua hasta la respuesta inmediata del personal, mostrando la tensión, la rapidez de la acción y la dificultad de las labores de rescate. La comunidad, familiares y amigos permanecen a la espera de novedades sobre su paradero.

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