 Benito GT se pronuncia por incidente en el lago de Atitlán
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Influencer guatemalteco sale a aclarar rumores tras incidente en el lago de Atitlán

Benito GT aclara qué pasó tras versiones sobre incidente en el lago de Atitlán.

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Benito GT aclara que está con vida tras rumores sobre desaparición en el Lago de Atitlán., Benito GT.
Benito GT aclara que está con vida tras rumores sobre desaparición en el Lago de Atitlán. / FOTO: Benito GT.

Luego de que en redes sociales circularan rumores que señalaban al influencer guatemalteco conocido como Benito GT como el hombre que habría caído de un jetcar en el Lago de Atitlán y se encontraba desaparecido, el propio creador de contenido salió a desmentir la información.

A través de sus plataformas, Benito GT aclaró que se encuentra bien y fuera de peligro. Explicó que desde las 13:30 horas del sábado 4 de abril abandonó Sololá con rumbo a Cobán, y que el incidente en el lago ocurrió horas después de su salida.

El influencer también detalló que tanto él como su hermano —quien también es creador de contenido— y otros influencers, únicamente fueron contratados para promocionar el vehículo acuático, por lo que no tienen relación directa con lo ocurrido posteriormente.

Asimismo, aseguró desconocer qué sucedió exactamente durante el incidente y quién es el joven que continúa desaparecido en el Lago de Atitlán.

Benito GT aprovechó para pedir a diversas cuentas en redes sociales que dejen de difundir información falsa, luego de que algunas publicaciones lo señalaran erróneamente como la persona desaparecida.

@benitogtvideos

Gracias a Dios me encuentro bien paisanos, gracias a todos los que se preocuparon por mí ❤️ #oswarayuda #benitoguatemala #qanagladys #guatemala #benitogt

♬ sonido original - Benito GT Videos

Identifican a joven desaparecido en el Lago de Atitlán

Por su parte, los Bomberos Voluntarios informaron que mantienen un operativo de búsqueda en el Lago de Atitlán tras la desaparición de un joven que se lanzó al agua desde una embarcación.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue notificada alrededor de las 15:30 horas, cuando testigos alertaron a los cuerpos de socorro sobre una persona que no logró salir del lago tras zambullirse.

La víctima fue identificada como Gesler Estuardo Palacios, de aproximadamente 25 años, originario de Barillas, Huehuetenango. Según versiones de testigos, el joven se conducía en un vehículo acuático acompañado de una mujer.

En un momento, decidió lanzarse al agua, pero ya no logró emerger, lo que provocó la inmediata solicitud de auxilio.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda en la zona.

Buscan a hombre que cayó en el Lago de Atitlán

Bomberos Voluntarios trabajan en contra del reloj para ubicar a un hombre que desapareció tras caer al Lago de Atitlán.

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