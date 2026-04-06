 CC rechaza apelación contra designación de magistrados en el CSU
Nacionales

CC rechaza apelación contra designación de magistrados en el CSU

A través de dicha acción se pretendía que se repitieran los procesos para la designación de los magistrados titular y suplente de la CC.

Compartir:
Los representantes de la sociedad civil acudieron este martes, 3 de febrero, a la Corte de Constitucionalidad para apelar decisión que limita participación en elecciones en el CANG., Cortesía
Los representantes de la sociedad civil acudieron este martes, 3 de febrero, a la Corte de Constitucionalidad para apelar decisión que limita participación en elecciones en el CANG. / FOTO: Cortesía

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que fue rechazada una apelación con la cual se pretendía que se repitieran los procesos para la designación de magistrados titular y suplente de la CC, que realizó el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), cuyo proceso de juramentación ya fue realizado en el Congreso de la República. 

En la apelación se indico que el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera  y Leyla Lemus votaron a favor de la apelación, la magistrada Lemus se postuló para su reelección a través de la USAC; sin embargo no fue elegida por el CSU.

En marzo pasado, el abogado y escritor Marco Vinicio Mejía Dávila presentó un amparo en contra del Consejo Superior Universitario, alegando que la legitimidad de este órgano está en entredicho al momento de seleccionar magistrados para la CC.

Según los argumentos expuestos por el profesional del derecho, al menos 31 de los 41 integrantes del CSU carecen de legitimidad, lo que equivale al 75% del total, al estar vencidos sus respectivos períodos para ejercer los cargos.

Mejía Dávila explicó que esta situación podría traer serias consecuencias para los procesos de designación de magistrados constitucionales por parte de la USAC.

Mencionó que el artículo 156, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad indica que las designaciones realizadas por el CSU pueden ser impugnadas, y que será la persona designada previamente quien continuará en el cargo mientras se resuelvan las impugnaciones.

Expertos piden criterios claros y transparencia en elección de fiscal general

El proceso de selección del nuevo fiscal general en Guatemala enfrenta un llamado a la transparencia y a garantizar la idoneidad de los candidatos por parte de expertos y organizaciones.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7* 

En Portada

Gobierno respalda demanda por elecciones legítimas en la USACt
Nacionales

Gobierno respalda demanda por elecciones legítimas en la USAC

03:45 PM, Abr 06
Expertos piden criterios claros y transparencia en elección de fiscal generalt
Nacionales

Expertos piden criterios claros y transparencia en elección de fiscal general

02:01 PM, Abr 06
La reacción de Pedro Cuevas tras la sentencia por abuso en contra de su hijat
Farándula

La reacción de Pedro Cuevas tras la sentencia por abuso en contra de su hija

05:14 PM, Abr 06
La historia del fan de Messi que dejó a su novia embarazada para ir caminando al Mundial 2026t
Deportes

La historia del fan de Messi que dejó a su novia embarazada para ir caminando al Mundial 2026

04:11 PM, Abr 06
El Bayern elogia al Real Madrid y reconoce su jerarquía en Europat
Deportes

El Bayern elogia al Real Madrid y reconoce su jerarquía en Europa

01:20 PM, Abr 06

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalIránNoticias de GuatemalaLiga NacionalEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos