CC rechaza apelación contra designación de magistrados en el CSU

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que fue rechazada una apelación con la cual se pretendía que se repitieran los procesos para la designación de magistrados titular y suplente de la CC, que realizó el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), cuyo proceso de juramentación ya fue realizado en el Congreso de la República.
En la apelación se indico que el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Lemus votaron a favor de la apelación, la magistrada Lemus se postuló para su reelección a través de la USAC; sin embargo no fue elegida por el CSU.
En marzo pasado, el abogado y escritor Marco Vinicio Mejía Dávila presentó un amparo en contra del Consejo Superior Universitario, alegando que la legitimidad de este órgano está en entredicho al momento de seleccionar magistrados para la CC.
Según los argumentos expuestos por el profesional del derecho, al menos 31 de los 41 integrantes del CSU carecen de legitimidad, lo que equivale al 75% del total, al estar vencidos sus respectivos períodos para ejercer los cargos.
Mejía Dávila explicó que esta situación podría traer serias consecuencias para los procesos de designación de magistrados constitucionales por parte de la USAC.
Mencionó que el artículo 156, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad indica que las designaciones realizadas por el CSU pueden ser impugnadas, y que será la persona designada previamente quien continuará en el cargo mientras se resuelvan las impugnaciones.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*