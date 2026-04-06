 VOS presenta iniciativa para prevenir y sancionar comunicaciones ilícitas desde cárceles
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VOS presenta iniciativa para prevenir y sancionar comunicaciones ilícitas desde cárceles

La iniciativa propone penas de hasta 10 años de prisión y multas, tanto para personas individuales como para empresas de telefonía que incumplan con el bloqueo de líneas utilizadas para actividades delictivas.

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Hoy se presentó la iniciativa de ley para la prevención y sanción de comunicaciones ilícitas en centros de privación de libertad. , Foto Congreso
Hoy se presentó la iniciativa de ley para la prevención y sanción de comunicaciones ilícitas en centros de privación de libertad. / FOTO: Foto Congreso

Los diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS): José Chic, Orlando Blanco, y Jairo Flores, presentaron este lunes 6 de abril, la iniciativa de ley para la prevención y sanción de comunicaciones ilícitas en centros de privación de libertad.

Los diputados destacaron que que ilícitos como el de las extorsiones provienen de las cárceles, por lo que se proponen penas de 6 a 10 años de prisión y multas hasta por Q500 mil con la creación del delito de facilitación ilícita de comunicaciones en centros de privación de libertad.

El legislador Chic manifestó  que, "para nadie es un secreto que las extorsiones vienen de las cárceles". Por tal motivo, la iniciativa incluye también multas de 10 mil a cien mil dólares a las empresas telefónicas que permitan estos ilícitos.

 "El 90% de las llamadas de extorsión provienen de los centros de detención y lo que se hace ahora con esta iniciativa es proponer reformas a estos delitos", señaló el diputado Orlando Blanco.

El diputado Jairo Flores, agregó que, "estamos preocupados por la inseguridad en el país y el aumento de las extorsiones, porque salen en su mayoría de los centros carcelarios. Es por ello, que la iniciativa de ley es una nueva herramienta para que la pueda usar el Ministerio de Gobernación y el Gobierno de la República", indicó.

El legislador José Chic añadió que la propuesta de ley, busca también sancionar a las autoridades del sistema penitenciario y especialmente a los guardias de seguridad que faciliten el uso de celulares a los privados de libertad.

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