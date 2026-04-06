 Usac declara nula la elección del cuerpo electoral de cinco estudiantes de Medicina
Nacionales

Usac declara nula la elección del cuerpo electoral de cinco estudiantes de Medicina

El Cuerpo Electoral Universitario es el encargado de elegir al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el próximo 8 de abril.

Compartir:
Foto: Archivo.
rectoria en campus central de la universidad de san carlos de guatemala usac foto -soy usac / FOTO:

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) dictaminó declarar nula la elección del cuerpo electoral de cinco estudiantes de la Facultad de Medicina que integrará el cuerpo electoral universitario de dicha casa de estudios. 

La elección se realizó el 23 de febrero pasado, y se indica que se acreditó la comisión del vicio fundamental contenido en el reglamento de elecciones de la casa de estudios, debido a supuestos "defectos insubsanables" en el expediente de la elección, por incongruencias, discrepancias y ante la falta de quórum en la Junta Directiva lo que es necesario para la toma de decisiones.

La elección fue ganada por una planilla independiente. El dictamen corresponde que sea conocido por el Consejo Superior Universitario (CSU), que podría aprobar el dictamen.

La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó preocupación por la situación de los cuerpos electorales de la USAC y la elección de rector, por medio de un comunicado emitido este sábado, 28 de marzo de 2026.

La instancia internacional aseguró que "sigue con atención los acontecimientos recientes relacionados con la acreditación de los cuerpos electorales que integrarán el Cuerpo Electoral Universitario encargado de elegir al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el próximo 8 de abril.

La Misión recordó que "ya se ha pronunciado previamente sobre la situación institucional de la USAC, enfatizando la necesidad de regularizar y renovar oportunamente su Consejo Superior Universitario, dada su incidencia en los procesos institucionales de alta relevancia para el país".

Gobierno respalda demanda por elecciones legítimas en la USAC

“Estamos siempre del lado de la democracia y del fortalecimiento de la Usac”, expresó el presidente Bernardo Arévalo.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Usac declara nula la elección del cuerpo electoral de cinco estudiantes de Medicina t
Nacionales

Usac declara nula la elección del cuerpo electoral de cinco estudiantes de Medicina

09:10 PM, Abr 06
Inacif reporta 228 muertes por distintas causas durante Semana Santat
Nacionales

Inacif reporta 228 muertes por distintas causas durante Semana Santa

08:29 PM, Abr 06
CC rechaza apelación contra designación de magistrados en el CSUt
Nacionales

CC rechaza apelación contra designación de magistrados en el CSU

06:54 PM, Abr 06
La historia del fan de Messi que dejó a su novia embarazada para ir caminando al Mundial 2026t
Deportes

La historia del fan de Messi que dejó a su novia embarazada para ir caminando al Mundial 2026

04:11 PM, Abr 06
El Bayern elogia al Real Madrid y reconoce su jerarquía en Europat
Deportes

El Bayern elogia al Real Madrid y reconoce su jerarquía en Europa

01:20 PM, Abr 06

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos