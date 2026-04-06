Usac declara nula la elección del cuerpo electoral de cinco estudiantes de Medicina

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) dictaminó declarar nula la elección del cuerpo electoral de cinco estudiantes de la Facultad de Medicina que integrará el cuerpo electoral universitario de dicha casa de estudios.
La elección se realizó el 23 de febrero pasado, y se indica que se acreditó la comisión del vicio fundamental contenido en el reglamento de elecciones de la casa de estudios, debido a supuestos "defectos insubsanables" en el expediente de la elección, por incongruencias, discrepancias y ante la falta de quórum en la Junta Directiva lo que es necesario para la toma de decisiones.
La elección fue ganada por una planilla independiente. El dictamen corresponde que sea conocido por el Consejo Superior Universitario (CSU), que podría aprobar el dictamen.
La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó preocupación por la situación de los cuerpos electorales de la USAC y la elección de rector, por medio de un comunicado emitido este sábado, 28 de marzo de 2026.
La instancia internacional aseguró que "sigue con atención los acontecimientos recientes relacionados con la acreditación de los cuerpos electorales que integrarán el Cuerpo Electoral Universitario encargado de elegir al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el próximo 8 de abril.
La Misión recordó que "ya se ha pronunciado previamente sobre la situación institucional de la USAC, enfatizando la necesidad de regularizar y renovar oportunamente su Consejo Superior Universitario, dada su incidencia en los procesos institucionales de alta relevancia para el país".
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*