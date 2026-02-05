Hora 15: Emisión 5 de Febrero 2026 - Todo lo que necesitas

En el marco de los 50 años del terremoto de 1976, la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS) señala la importancia de fortalecer la cultura de prevención, la continuidad de negocio y el aseguramiento como pilares clave para la resiliencia económica de Guatemala, especialmente ante un riesgo sísmico que sigue latente. En Hora 15 conversamos con el ingeniero Christian Nölck, tesorero de la junta directiva de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), sobre la cultura de prevención y seguros en el país.
En el programa Hora 15 de Emisoras Unidas se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas. Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.