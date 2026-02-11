 Súper Deportivo: Resumen del 11 de Febrero de 2026
Súper Deportivo: Presentamos la previa del Monterrey-Xelajú por la ConcaChampions

 Hoy en el Súper Deportivo reaccionamos al nuevo tropiezo de Selección Sub-17 de Guatemala. Presentamos la previa del Monterrey-Xelajú por la ConcaChampions con las voces de los protagonistas. Además, en Liga Nacional entrevista con Rolando Chen, padre de Diego Chen, sensación en Cobán Imperial.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

