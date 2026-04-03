Viernes Santo: Cristo Yacente recorre Centro Histórico de la capital

La tarde de este Viernes de Santo, 3 de abril el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala es testigo de seis imponentes procesiones del Cristo Yacente, convirtiéndose en el epicentro de la fe y la devoción.
La imagen del Santo Cristo Yacente de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios El Calvario, salió en hombros de fieles pasadas las 15:00 horas La procesión del Cristo Yacente de El Calvario retornará a la Parroquia pasadas las 2:14 horas del sábado.
En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Iglesia de Santo Domingo, también salió en hombros la imagen del Señor Sepultado Cristo del Amor.
Entre las procesiones más esperadas se encuentra la del Yacente de La Recolección, una de las más antiguas y emblemáticas de la ciudad, conocida por su imponente anda, sus alfombras multicolores y la profunda espiritualidad que la envuelve.
Procesiones Viernes Santo
Procesión Cristo Yacente de las Animas y Nuestra Señora de Soledad - Parroquia Rectoral de San Sebastián
- Salida: 14:45 horas
- Entrada: 20:00 horas
Procesión de C.I. del Santo Cristo Yacente y C.I. Virgen de Dolores - Parroquia Nuestra Señora de los Remedios El Calvario
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 02:15 horas
Procesión del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad Parroquia del Santísimo Nombre de Jesús -Templo de la Recolección
- Salida: 15:30 horas
- Entrada: 3:30 horas
Procesión del Señor Sepultado Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad - Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo
- Salida: 15:00 horas
- Entrada: 1:15 horas
Procesión del Señor Sepultado Franciscano de la Penitencia y Virgen de Soledad Franciscana - Templo Histórico de San Francisco.
- Salida: 16:00 horas
- Entrada: 1:15 horas
Procesión del Señor Sepultado Rectoría Santa Catalina
- Salida: 19:00 horas
- Entrada: 1:05 horas
Oficios de la iglesia
Este día figura como el preámbulo de la vigilia pascual. Pero antes se realiza la adoración de la cruz, cuyo comienzo es en silencio. El párroco se postra frente al altar, con el rostro en tierra, recordando la agonía de Jesús.
El diácono, los ministros y los fieles se arrodillan en silencio unos instantes. La iglesia católica manda a sus fieles al ayuno y la abstención de carne como penitencia.
Ese día no se celebra la Eucaristía, así como en el Sábado Santo, y en su lugar se celebra la "Liturgia de la Pasión del Señor" a las 15:00 horas.
El templo se encuentra con las luces apagadas o a media luz y el altar y laterales se encuentran sin manteles, ni adornos y las imágenes de devoción son cubiertas.
Con información de Omar Solís Emisoras Unidas Digital